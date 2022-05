AMLO ha adoptado actitud perezosa contra cárteles de la droga: Christopher Landau

El ex embajador de Estados Unidos en México, Cristopher Landau, criticó la estrategia antinarcóticos del presidente Andrés Manuel López Obrador al asegurar que su administración ha adoptado una actitud «bastante perezosa» contra los cárteles de la droga. «Creo que el actual presidente, López Obrador, tiene una agenda interna muy ambiciosa, que es casi mayoritariamente sobre programas sociales, (…) Y ve a los cárteles, continuando con la analogía, como su Vietnam, con lo que ha representado para sus predecesores (…) Lo ve como una distracción para su agenda», detalló. Insistió que desde su perspectiva, gracias a la experiencia que tuvo durante su servicio diplomático en México, López Obrador «básicamente ha adoptado una actitud bastante perezosa hacia ellos (los cárteles) AMLO es muy insistente en tratar de evitar ese tipo de conflicto». Subrayó que el problema de los cárteles en México es de gran importancia para ambas naciones, pero especialmente para México donde estima que hasta el 40 por ciento del territorio es controlado por estas organizaciones. «Es un gran problema en México y es difícil como embajador estadunidense decir: ‘chicos, esto no sólo es un problema para nosotros, es un problema para ustedes porque estos tipos tienen el control efectivo de grandes partes de tu territorio’. Las estimaciones van, en cualquier caso, entre 35 y 40%. La gente puede debatir lo que significa control efectivo, pero creo que no hay duda de que ellos juegan un papel importante en el gobierno mexicano», explicó.

Durante la mesa redonda con ex diplomáticos, organizada por el Consejo de Embajadores Estadunidenses el 28 de abril, Landau crítico la estrategia antinarcóticos qué es impulsada desde su país, especialmente las acciones emprendidas contra los carteles por la Administración para el Control de Drogas, (DEA, por sus siglas en inglés) «Creo que veo su papel básicamente como un papel de Eliot Ness. Atrapar a un chico malo que tiene que hacer la caminata del perpetrador (mostrarlo detenido en público) y tenerles (detenidos) el debido tiempo y esa es una parte importante de la estrategia, nadie quiere que ese tipo de gente se sienta cómoda, pero no creo que resuelva todo el problema», enfatizó. En ese sentido, insistió que una de sus más grandes frustraciones como embajador de Estados Unidos en México fue en la política antinarcóticos que sigue su gobierno. «Probablemente mi mayor frustración fue en el área antinarcóticos. Ese es un tema muy complicado. Estoy muy frustrado con nuestro gobierno. Creo que no tiene una estrategia integral para enfrentar este problema», remarcó.

Finalmente, Landau crítico la pasividad que mostró el gobierno de López Obrador luego del ataque perpetrado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en contra del secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, en junio de 2020. «Nunca había habido un ataque tan descarado en el corazón de la Ciudad de México. Y, para mi sorpresa, el gobierno central mexicano básicamente ¡no hizo nada! No dijeron ya fue suficiente. No podemos tolerar una cosa así», concluyó.