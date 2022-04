Aparece silueta de la Virgen de Guadalupe en Frontera Hidalgo

Darinel González/Frontera Hidalgo

La silueta de la virgen de Guadalupe aparecio en una pared de la casa de la familia Moreno Orellana, ubicada en el municipio de frontera Hidalgo, reporto el señor Erick Moreno Orellana, a medios locales y Internacionales.

Comentó que la semana pasada por la mañana se encontraba en su domicilio buscado una paleta, la cual iba a compartir con su menor hijo ya qué se disponían a desayunar para después salir de la ciudad.

De repente volteó y vio y algo en la pared, percatandose de que era una silueta, lo que causó tanta impresión fue la forma de una virge de Guadalupe que le vieron el señor Erick junto con su esposa.

La familia Moreno Orellana son personas creyentes y ellos se sienten con esa tranquilidad, esa satisfacción de que haya aparecido aquí en su hogar la silueta de Nuestra Señora, la Virgen de Guadalupe.

Hace la invitación a la ciudadanía en general a creyentes o no creyentes qué pueden visitar su hogar para que la puedan ver y también realizarle algún rosario, en su hogar serán bienvenidos, algúna personas dirán que no es cierto o que fue hecha por el humano, pero no es una aparición qué se hizo, y pues el hogar de la familia Moreno Orellana son creyentes en la virge de Guadalupe.