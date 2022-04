Blanco presenta denuncia para que FGR investigue narcopolítica en Morelos

El mandatario consideró que «le estorbo a la clase política y voy a seguir luchando en contra de estos narco políticos».

Aristegui Noticias

Cuauhtémoc Blanco Bravo, gobernador de Morelos, presentó una denuncia ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), contra quien resulte responsable de la presunta “guerra sucia” orquestada en su contra su administración y para que se investigue la narco política que asegura prevalece en la entidad.

El mandatario se trasladó a las oficinas centrales de la SEIDO, ubicadas en la Ciudad de México, acompañado de su abogado Alfonso Pérez Daza quien explicó que se presentaron datos de prueba de las amenazas que Blanco Bravo ha recibido y la denuncia penal se presentó en contra de quien resulte responsable.

Además, aclaró que se solicitó que la FGR atraiga las investigaciones relacionadas con el mandatario (ya sea presentadas en su contra o por las amenazas que ha recibido Blanco Bravo en mantas) y/o con delincuencia organizada que se lleven en la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE) debido a que el titular Uriel Carmona Gándara no tiene facultad para investigar delitos relacionados con delincuencia organizada y el narcotráfico pues son delitos federales.

En entrevista, al término de la diligencia jurídica, el ex futbolista declaró: “Estos personajes quieren dañar mi imagen y simplemente vienen a presentar esta denuncia… vengo aquí a dar la cara, yo no me escondo de nada. Es una guerra que empezó desde que llegué al gobierno, le estorbo a la clase política y voy a seguir luchando en contra de estos narco políticos y los políticos que le han hecho daño al estado”, dijo.

El mandatario sostuvo que seguramente continuarán las mantas de amenazas y acusaciones debido a que “les duele que este futbolista les haya sacado la verdad”.

En este contexto, insistió que el exgobernador Graco Ramírez Garrido Abreu y el extitular de la Comisión de Seguridad Pública de Morelos, Alberto Capella Ibarra, pactaron con Santiago Mazari Hernández, alias “El Carrete’.

“Estos personajes (integrantes de grupos delincuenciales) han sido protegidos por ex gobernadores han pactado … hay audios, grabaciones que Graco pactó y Capella pactó”, dijo

Y advirtió: “Yo no me voy a quedar con los brazos cruzados, ya les dije, porque mi personalidad no me lo permite, siempre he sido una persona que voy de frente con quien sea”.

Además, aseguró que están involucrados también jueces, fiscales, policías estatales y municipales que están involucrados con el crimen organizado.

Blanco Bravo aprovechó para negar que su gobierno haya facilitado la fuga en 2019 de Raymundo Isidro Castro Santiago, “El Ray”, líder regional del CJNG en Morelos.

Y aseguró que una muestra de que él y su gobierno no pactan con la delincuencia organizada es la detención de dos de las personas con las que posó en una fotografía (haciendo referencia a Irving Eduardo Solano Vera , ubicado como El Profe, y líder líder del cártel Guerreros Unidos y luego jefe de plaza en Morelos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Raymundo Isidro Castro Santiago, “El Ray”, líder regional del CJNG en Morelos).

Blanco Bravo añadió que confía en el trabajo que realizará la FGR.