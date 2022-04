Muñoz Ledo llama «hipócritas y lambiscones» a diputados de Morena

Milenio

CDMX.-Porfirio Muñoz Ledo, diputado federal de Morena, llamó hipócritas y lambiscones a sus compañeros de bancada luego de que éstos votaron en contra la reserva que presentó para modificar el dictamen de reforma al artículo 4 constitucional para, entre otros, convertir en obligatorios los programas de becas y pensiones.

“El presidente (Andrés Manuel) López Obrador ha dicho que respeta al Congreso, pero algunos de sus émulos y de sus lambiscones niegan la palabra hasta a su propio jefe, me voy y que quede aquí y no les volveré a pasar una más, hipócritas”, señaló Porfirio.

El ex presidente de la Cámara de Diputados aclaró que no se opone “a la dictadura silenciosa” pero advirtió que la hipocresía y el doble lenguaje no cabe en la cuarta transformación y calificó de infame que el pleno únicamente apruebe las reformas constitucionales enviadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Luego de que su propuesta fue votada en contra por la mayoría de Morena y sus aliados, Muñoz Ledo, acusó a sus correligionarios de engañarlo, toda vez que le aseguraron que votaron a favor de su reserva, cuando no fue así.

“En este salón hay cosas misteriosas, alguien diría que fantasmas, se tomó la votación de mi reserva y resulta que tuvo una enorme mayoría en contra, he hablado con todos mis compañeros y dicen que votaron a favor, particularmente los de mi partido, tengo la información de que solo tres votaron a favor.

No es que me oponga a una dictadura silenciosa, sino que me parece que la hipocresía y el doble lenguaje no caben en la 4T. Es infamante que en esta Cámara sólo se aprueben las reformas constitucionales que envía el Ejecutivo y no las que presentamos los diputados al Congreso de la Unión”, señaló.

Luego de ello, se refirió al titular del ejecutivo, y a sus seguidores en el congreso a quienes advirtió que no les tolerará una más.

Su propuesta buscaba añadir un párrafo al cuarto constitucional para establecer que las autoridades adoptarían las medidas legislativas, administrativas, judiciales, económicas y en general, todas aquellas que sean necesarias para generar el máximo de recursos a fin de lograr progresivamente el Estado de bienestar.

Con información de Fernando Damián