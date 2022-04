Se iban a robar los becerros

Oscar de la Rosa

TONALÁ. En el ejido San Cayetano de la colonia Pueblo Nuevo perteneciente este municipio costero, un productor de ganado evitó que dos becerritos de su propiedad desaparecieran de su parcela.

Por razones de seguridad se omiten los generales del dueño, pero asegura que a las 19 horas al llegar a su rancho encontró a dos becerros atados de las cuatro patas a orillas del alambrado, como que los bandidos esperaban que el carro llegara para poder subirlos e irlos a malbaratar con algún comprador de ganado robado.

“Lo que más me molesta es que le pedí ayuda a la policía estatal preventiva y solo me dijeron que lo reportara al 911, y ellos no movieron un solo dedo para ir a buscar a los rateros, que seguro estoy, estaban cerca de mi rancho y eso no se vale” dijo.

Mencionar que es de todos sabido que la corporación referida en esta región del estado, se dedican a “cuidar” a los que trafican madera, a los roba ganado, y a colocar retenes en tramos carreteros solo para extorsionar a quien se deje, dijo el ganadero.

En ese sentido, seria de vital importancia que el fiscal de abigeato pusiera un poco de mayor interés a la encomienda que le dieron al ocupar este cargo, siendo que esta región es una de las más golpeadas por el robo de ganado, pero al parecer el señor no está enterado de lo que sucede.