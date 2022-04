Tigres goleó a Pumas

* Hat-trick de Gignac en el Volcán borró la presencia de los universitarios

Y después de las mieles de la victoria, ahora vienen los sinsabores para Pumas, y un sólo hombre los bajó de su nube en Monterrey: Gignac, quien tiene en los felinos a su cliente frecuente.

Bajo las circunstancias, momentos y técnico que sean, para Pumas visitar a Tigres se ha convertido en un auténtico calvario, y la noche de ayer no fue la excepción, ya que a pesar de estar en mejor posición general, los de la Ciudad de México terminaron humillados, cayendo en el Volcán (3-0), víctimas de sus propios errores, pero sobre todo, se volvieron a encontrar con su pesadilla: André-Pierre Gignac, quien le tiene tomada la medida a los de la UNAM donde se los encuentre.

Y es que justo cuando habían logrado mantenerse el cero, pese a no generar demasiado, en la recta final del primer tiempo, Luis Quintana cometió un penalti sobre Enner Valencia, y el nuevo rey de Nuevo León, André-Pierre Gignac, les anotó.

Pero ahí no terminaría el asunto porque el francés estaba por darse un banquete y demostrar porque es el máximo representante del balompié regio.

Arrancó el segundo tiempo y las circunstancias hicieron que Nicolás Freire jugara por primera vez en la temporada, pues había que reforzar la defensa, pero de nada sirvió, pues el portero Alfredo Saldívar cometió un penal sobre el mismo Valencia y Gignac anotó el segundo.

Una derrota más de Pumas en el Volcán estaba por consumarse; la segunda del torneo, y sería al minuto 58 con una pincelada de Gignac, pues con una tijera dejó sin posibilidades al ‘Pollo’.

La cuenta del galo sigue subiendo, ya son 125 goles en México y 12 a Pumas, equipo al que más le ha anotado. Mientras Pumas hacía movimientos, Míchel confió en Dinenno, pero no sirvió, pues enfrente estaba uno de los mejores y más caros planteles de la Liga.

Sin embargo, para los de la UNAM no hay más que reponerse porque el viernes se enfrentarán al América y no pueden darse el lujo de una humillación más y menos en su casa y ante su rival más odiado.

Pachuca se dejó empatar

Pachuca dejó escapar una oportunidad de oro para meterse en zona de Liguilla, al dejarse empatar en el último suspiro del partido por el Querétaro de Víctor Manuel Vuicetich, que se aferran a la Fiesta Grande con el 1-1 final.

Después de un mal arranque de campaña, los hidalguenses parecían levantar el vuelo con Paulo Pezzolano al timón, pues dominaron a los queretanos por más de 90 minutos. Sin embargo, bajaron la guardia y la visita arruinó la fiesta en tiempo agregado.

Los locales no titubearon para encontrar la suya en el minuto 34, por conducto de su goleador Franco Jara. El ariete sudamericano encontró un balón suelto dentro del área tras un tiro de esquina, por lo que únicamente se limitó a empujar el balón contra las redes de Gil Alcalá.

Y en la segunda mitad Pachuca pudo encontrar la tranquilidad con un segundo tanto, pero Franco Jara erró su remate en mano a mano contra el portero de los Gallos Blancos.

En la recta final los queretanos trataron de buscar el empate, y aunque las contras estuvieron cerca de acabar con sus aspiraciones, una viveza de Ariel Nahuelpan sirvió para que la escuadra queretana se robara un punto del Hidalgo.

Nahuelpan controló un balón en los linderos del área, combinó con Clifford Aboagye dentro del área y el ex del Atlas definió fuerte y cruzado sobre la salida de Oscar Ustari.

Con esto, Pachuca se quedó con las ganas de arañar la Liguilla, mientras que los Gallos se mantendrán por lo menos una fecha más entre los ocho mejores.

América, vapuleado por Necaxa

Las Águilas se quedaron con nueve hombres y cayó en el Azteca

Con una ala rota el América volará a Ciudad Universitaria. La ‘malaria’ americanista ya pasó factura y aunque las Águilas pusieron en la cancha el mejor cuadro que pudieron, en esta ocasión ya no les alcanzó y Necaxa se aprovechó de un equipo golpeado por las ausencias y derrotaron 0-3 a un conjunto azulcrema que luchó hasta donde pudo aún y con dos hombres menos.

Las malas noticias no se acaban en el Nido y cómo ha venido ocurriendo una vez más volvieron a perder elementos, ya que muy temprano en el partido sufrieron la expulsión de su líder en la defensa, Bruno Valdéz y posteriormente el argentino Santiago Cáseres recibió la tarjeta roja en una parada inocente dejando a su equipo con 9 hombres en la cancha, lo que ocasionó la goleada hidrocálida.

Mauro Quiroga abrió el marcador al 22′ con un cabezazo; cinco minutos después, ‘El Comandante’ completó su doblete al rematar una diagonal retrasada enviada por Maxi Salas. Juan Delgado le puso cifras definitivas al marcador a cuatro minutos del final del cotejo.

Sin embargo, lo peor para el América ahora es saber cómo va a conformar un equipo decente para el próximo viernes cuando se metan a la cancha de CU para enfrentar a los Pumas.

Si bien, habían podido recuperar a Federico Viñas para este encuentro, que devolvía la ilusión a los aficionados, debido a que el ataque americanista no tendría que recaer en la responsabilidad de Román Martínez, canterano de la Sub 17, al final la presencia del charrúa no marcó diferencia y terminó por pasar desapercibido.

Ahora, las Águilas tendrán que replantearse y esperar a que sus jugadores caídos se recuperen en los próximos días para evitar una catástrofe en el Olímpico. Por su cuenta, los Rayos enderezan el canino y comienzan a soñar con una Liguilla que hace un par de semanas parecía muy lejana.