El presidente Andrés Manuel López Obrador arrancó su conferencia mañanera desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento en donde se realizó la reunión del gabinete de seguridad en conjunto con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Se trabaja en Sonora Sinaloa por rebrote de COVID-19

El Presidente adelantó que hubo un rebrote de covid-19 en Sinaloa y Sonora, pero el gobierno ya atiende la situación.

«En Sinaloa hubo un rebrote pero ya se está atendiendo, era de los estados iniciales que pensamos que iba a tener el mismo comportamiento que Tijuana; bajó la pandemia en Tijuana, no así en Sinaloa».

Adelantarán otra vez 4 meses de pensión a adultos mayores

Para seguir haciendo resistiendo la crisis sanitaria y económica, el Presidente dijo que el 1 de julio se van a adelantar otros 4 meses de la pensión para adultos mayores.

“Ya vamos a la reapertura”

El presidente dijo que paulatinamente, bajo los protocolos de salud, se van retomando las actividades productivas para reactivar la economía.

Amparo contra Tren Maya, con tintes políticos

El presidente dijo que el amparo promovido para suspender las obras de construcción del Tren Maya en el sureste del país tiene tintes políticos, ya que fue promovido no por habitantes, sino por organizaciones. Sin embargo, dijo que acatarán cada resolución que emita el Poder Judicial en este sentido.

«Todavía no sabemos qué efectos tiene porque esto no se origina realmente por donde va a pasar el Tren Maya, la promoción del amparo, no son lo que podrían resultar afectados, son organizaciones, esto tiene tintes políticos, además es legítimo, pero son los que no quieren que hagamos nada. «Siempre hay esto, quisiéramos que no hiciéramos nada para que nos señalaran de que no estamos trabajando, así son estas cosas, pero no se detiene la obra porque no hay razón; cómo precedió un amparo para una obra que se está haciendo en donde hay un vía de tren desde hace 80 años».