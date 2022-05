El presidente Andrés Manuel López Obrador da inicio a La Mañanera desde el Salón de Tesorería, en Palacio Nacional.

México suma tres meses consecutivos en reducción de la pandemia

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, dio a conocer que el país suma tres mese s consecutivos en reducción de los parámetros de la pandemia de covid-19. Sin embargo, no descartó que pudiera haber un repunte en los casos, pues mientras continúe la epidemia existe esa opción.

Sólo 0.15% de escuelas ha reportado casos de covid tras regreso a clases presenciales

López-Gatell apuntó que la reducción en los casos también es visible en la población menor de edad, pues desde el regreso a clases presenciales sólo el 0.15 por ciento ha presentado casos activos, los cuáles se concentran en un grupo y no se propagan en el resto de la comunidad educativa.

Gobierno prevé concluir vacunación anticovid el viernes: López-Gatell

El funcionario adelantó que el próximo viernes se espera lograr la meta de vacunar a toda la población adulta con al menos una dosis contra el coronavirus. Para lograrlo, se hará un enlace con los municipios del norte de Puebla y Ecatepec, en el Estado de México, que son de los únicos que restan para aplicar los biológicos.

AMLO entrega Reconocimiento al Mérito Médico 2021

López Obrador entregó el Reconocimiento al Mérito Médico de este año y celebró la dedicación y la entrega de todo el personal en el sector salud que han trabajado a¡para atender a todos los enfermos de la pandemia de covid-19.

Quitar prisión preventiva en defraudación fiscal “va en línea de proteger corrupción”

Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la prisión preventiva oficiosa para los delitos de contrabando, defraudación fiscal y uso de facturas falsas, el mandatario señaló que este fallo “va en línea de seguir protegiendo corrupción”.

AMLO busca arreglo tras liberación de presa La Boquilla en Chihuahua

El gobierno federal analizará los términos en los que se hizo el acuerdo para que los comuneros levantaran el bloqueo en la presa La Boquilla, en Chihuahua. Celebró el trato que se realizó con el gobierno del estado y los manifestantes y confió en que la Secretaría de Gobernación no permita la corrupción en este caso.

?“Hay que ver qué acuerdos, me voy a informar. Le tengo mucha confianza al secretario de gobernación, él lo está viendo, yo en particular no tuve tiempo de verlo, nada más vi en el periódico una foto, no vi a ninguna autoridad federal, vi autoridades estatales con los dirigentes, los que tienen sistemas de riego en La Boquilla, que entregaban todo”, señaló.