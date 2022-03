Autor de Star Wars reclama pago de regalías

Según el autor, Disney también le ha pedido que firme un acuerdo de confidencialidad antes que se siente a negociar el pago de regalías

Dean Foster también es el ghost-writer detrás de varias novelas de la franquicia Alien, que antes eran propiedad de 20th Century Fox

No hay que olvidar que el año pasado, Disney adquirió esta unidad para integrarla a su negocio de entretenimiento

Como parte del trato, también ganó control de varias franquicias como los Simpson y X-Men

Ocasionalmente surge un caso que recuerda cómo hasta las compañías más populares de todo el mundo no siempre tienen las mejores prácticas laborales. Al menos así lo sugiere un caso que retoma The Verge. De acuerdo con Alan Dean Foster, un escritor que ha trabajado en varias novelas de Star Wars, Disney se ha rehusado a pagarle las regalías que le corresponden por su trabajo. No solo, sino que parece estar ignorando toda solicitud legal de negociación.

El caso se detalla en una carta que el novelista publicó con la ayuda de la SFWA. Dean Foster habría estado involucrado en la versión escrita de A New Hope en 1976, así como una secuela llamada Splinter of the Mind’s Eye. Desde 2012, cuando Disney adquirió Lucasfilm, el autor no habría recibido ninguna de sus regalías. Cuando la casa del ratón compró 20th Century Fox también obtuvo los derechos de otras de sus novelas, para las que también suspendió pagos.

Disney ha reafirmado que ha estado en contacto tanto con Dean Foster como su agente a lo largo del último año para resolver el caso de las novelas de 20th Century Fox. En el caso de los escritos de Star Wars, la casa del ratón afirmó que es la primera vez que escucha del caso. El escritor se ha quejado que la compañía le ha pedido firmar un acuerdo de confidencialidad antes de comenzar a negociar. Pero la marca dice que es parte regular de todos sus tratos.

¿Una crisis que podría afectar a Disney?

Si bien la novelización de franquicias como Star Wars, que vive principalmente de series y del cine, podría parecer trivial para Disney, podría ser un negocio mucho más importante. Datos de Forbes sugieren que las ventas de libros a escala global están incrementando en varios mercados clave. Esto, en gran parte gracias a la popularidad de los ebook. Al mismo tiempo, advierte que los autores mismos tienden a ganar cada vez menos por sus obras, en promedio.

Por supuesto, este pequeño pleito con un ghost-writer no es peligroso para Disney porque pueda poner en riesgo una importante fuente de ingresos. De hecho podría ser un riesgo por las posibles consecuencias en la imagen y reputación de la casa del ratón y la franquicia de Star Wars en general. De acuerdo con Statista, la saga de los Skywalker es la segunda más lucrativa en América del Norte dentro del mundo del cine, solo por debajo del MCU de Marvel.

A eso se debe sumar que, en general, la relación entre Disney y la comunidad no siempre ha sido positiva, como el relativamente reciente éxito de The Mandalorian sugiere. De acuerdo con Screen Rant, la casa del ratón no prestó suficiente atención al desarrollo de la franquicia. Algo que, en datos de Observer, provocó prácticamente una rebelión entre los fanáticos de Star Wars. Una que rápidamente se volvió tóxica y llevó incluso a amenazas de muerte.

Una apuesta que importa por el lanzamiento de su streaming

Hay mucho en juego para Disney en este caso en particular. Y es que no hay que olvidar que la empresa ya está enfrentando bastante presión ahora por el lanzamiento de su plataforma de streaming en América Latina. De por sí este proceso no ha sido precisamente libre de retos. En México tuvo problemas con la alianza que estableció con Telmex. Esto, porque la telecom no se dió abasto para entregar las claves de acceso que se le habían prometido a los clientes.

A eso se debe sumar que es precisamente The Mandalorian y Star Wars los proyectos que están generando más atención e interés para su plataforma de streaming. Con el precedente de la relación tensa con los fans de esta saga, Disney podría meterse en un nuevo descalabro solo por no llegar rápidamente a un acuerdo con un autor fantasma. Y sería una forma muy decepcionante de perder el gran impulso que le ha podido dar a su sitio de Video-On-Demand.

Con información de Merca 2.0