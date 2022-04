El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que durante su conferencia dará a conocer al nuevo secretario de Educación Pública, quien sustituirá a Esteban Moctezuma cuando éste se convierta en embajador de México en Estados Unidos.

Recordó que Martha Bárcena será nombrada como embajadora honoraria, pues “ha hecho una labor importantísima, es una diplomática destacada, le agradecemos por todo lo que ha hecho en este tiempo que nos ha representado en Estados Unidos”.

Lamenta la muerte del diputado Delfino López Aparicio

El lamentó la muerte del diputado Delfino López Aparicio, quien informó, falleció a causa de covid-19. Asimismo, deseó la recuperación de la presidenta de la Cámara de Diputados.

Del mismo modo, hizo extensivas sus condolencias a todas las personas que han perdido a un ser querido por la pandemia de coronavirus.

Delfina Gómez Álvarez, nueva secretaria de educación López

Obrador anunció que Delfina Gómez Álvarez será la próxima titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), para sustituir a Esteban Moctezuma.

El mandatario resaló que el cargo nunca había sido ocupado por una maestra de primaria, hasta ahora. Además, en cuanto a paridad de género, con esta designación suman nueve mujeres dentro del gabinete federal.

Además de ser docente frente a grupo en primarias, Gómez Álvarez se ha desempeñado como presidenta municipal de Texcoco, diputada y senadora; destacando que todos los cargos fueron de elección popular.

Plática con Biden se centró en tema migratorio

Luego de su plática con el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, López Obrador indicó que su plática se centró en el tema migratorio y anunció que se aplicará su plan para el desarrollo del sureste de México y así, evitar que las personas tengan necesidad de abandonar sus hogares.

Sobre la toma de protesta de Biden en enero, el Presidente aclaró que no ha sido invitado, sin embargo, sostuvo que se debe a que fue una plática de tan sólo 20 minutos, mientras él se encontraba de gira por el sureste mexicano.

Descarta suspender vuelos por nueva cepa de coronavirus

Después de que múltiples países europeos cancelaran vuelos ante el surgimiento de una nueva cepa de coronavirus, el mandatario señaló que México no tomará este tipo de acciones.

“Estos países están cerrando aeropuertos, no quieren recibir vuelos. No vamos a hacer nosotros lo mismo, no es así, para eso hay especialistas que son los que saben si son medidas adecuadas, para no producir alarma”, anunció.