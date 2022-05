El PRI ha estado al lado de México, en las buenas y en las malas: Alejandro Moreno

El cronista José Luis Camacho Vargas destacó que el tricolor, ante la irresponsabilidad gubernamental, está llamado a reasumir el liderazgo político, uno que construya y no que destruya; que una y no divida.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha estado para los mexicanos en las buenas y en las malas. Ha impulsado cada momento estelar de la vida pública de nuestro país, como lo fue hacer del voto una de las conquistas más importantes de la mujer mexicana; promover al México del desarrollo estabilizador y la construcción de instituciones dedicadas al bienestar social, afirmó Alejandro Moreno, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de este instituto político.

Después de develar la placa conmemorativa del 75 Aniversario de la Refundación del partido, el dirigente nacional rememoró que, en 1946, bajo el lema “Democracia y justicia social”, el recién nacido PRI reiteró el compromiso de sus antecesores de velar por las causas de los grandes sectores sociales y continuar con la reforma agraria.

Desde entonces, enfatizó el líder priista, el Revolucionario Institucional se ha convertido en la plataforma política y social por excelencia para la inclusión de mujeres, jóvenes, paisanos migrantes, pueblos originarios y comunidades indígenas, personas con discapacidad, profesionistas, estudiantes, empresarios y organizaciones de la sociedad civil.

Acompañado de la Secretaria General del CEN del PRI, Carolina Viggiano, el Presidente del partido tricolor advirtió que, sin embargo, los tiempos cambian y “se ha tenido la capacidad de aprender de los errores, de innovar y de llevarnos un escalón más cerca del gran objetivo de convertirnos en el mejor partido de México”.

Al reflexionar en torno a la elección del próximo 6 de junio, Alejandro Moreno aseveró que “nos coloca en un momento decisivo en el que tenemos que salir a defender la democracia mexicana de quienes intentan socavarla a como dé lugar”. Este será el PRI, subrayó, que rescate a México de la ineficiencia, de la decepción, de la polarización, del deterioro económico y del exterminio de nuestras instituciones.

En su oportunidad, el cronista José Luis Camacho Vargas destacó que hoy, México enfrenta el mayor reto de su historia reciente con una economía maltrecha por la pandemia, pero sobre todo por la irresponsabilidad del gobierno federal, que no es capaz de enfrentar las tragedias de salubridad, economía y seguridad. Ante ello, consideró que “el PRI está llamado a reasumir el liderazgo político, uno que construya y no que destruya; que una y no divida; que nos dirija de nueva cuenta al éxito y no al fracaso”.

En el evento, que se realizó en la explanada de la sede nacional del PRI, acatando todas las medidas sanitarias, estuvieron presentes los titulares de las distintas Secretarías de este instituto político y representantes de los sectores y organismos priistas, así como militantes y simpatizantes.