«Estas feminazis quieren igualdad»: El polémico audio filtrado en un partido femenil de España

Durante el Real Madrid vs Eibar, de la Primera Iberdrola, la producción dejó un micrófono abierto y se escuchó una fuerte crítica; jugadoras piden que se investigue.

En años recientes, el futbol femenil ha ido creciendo en popularidad alrededor del mundo; sin embargo, sigue habiendo personas que consideran que la práctica de éste bello deporte es exclusivo de hombres, así se demostró en España cuando un polémico comentario fue escuchado por diversos televidentes durante el Real Madrid vs Eibar de la Primera Iberdrola (2-0). Durante la transmisión internacional de ATA Football del partido de la 30° jornada de la Primera Iberdrola, en el entretiempo, se escuchó a un hombre criticando duramente al futbol femenil. La plática, que era de carácter privado, fue escuchada debido a que los encargados de la transmisión se habían olvidado de apagar los micrófonos de ambiente. «Jorge, nada, que no tenían que jugar. Que lo deberían de prohibir. Estas feminazis que quieren la igualdad, tío…», se escucha decir a un hombre, no identificado, durante el entretiempo.

El comentario, que rápidamente se popularizó en redes sociales, fue ampliamente criticado por diversos internautas, quienes pidieron que se identificara y sancionara al autor; sin embargo, había otra cantidad de personas que defendían el comentario al recalcar que era una conversación privada que se escuchó por un descuido técnico.

