Este 21 de junio se llevará a cabo el Primer Simulacro Nacional 2021

Gobiernos Federal y Estatal reiteran la invitación a las familias chiapanecas a participar en este ejercicio preventivo.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) y la Secretaría de Protección Civil del Gobierno de Chiapas, reiteran la invitación a las familias chiapanecas a participar en el Primer Simulacro Nacional 2021, con hipótesis de sismo magnitud 8.2 a realizarse el próximo 21 de junio a las 11:30 horas.

La finalidad de este tipo de ejercicios es seguir fomentando la cultura de la prevención y la resiliencia en la población chiapaneca, tomando en cuenta que los sismos no son predecibles y pueden suceder a la par de la pandemia por COVID-19.

Por ello, invitan a la población en general a prepararse y seguir estos pasos: antes del simulacro, actualiza tu plan de protección civil y considera los riesgos sanitarios. Fija responsabilidades a cada integrante de la familia.

En viviendas, revisa las instalaciones de gas, energía eléctrica, agua y drenaje. En otros inmuebles: actualiza el Programa Interno de Protección Civil. Asegura los objetos y muebles que puedan caer.

Es importante que se coordinen con vecinos y compañeros, y colaboren en la identificación de puntos de reunión, así como definir tareas. Toma en cuenta a las personas adultas mayores, solas o con discapacidad y también a sus mascotas.

Durante el simulacro, utiliza el cubrebocas todo el tiempo. Asegúrate de que tu familia participe. Cierra las llaves del gas y agua.

Recuerda que la emergencia por el coronavirus sigue, por ello, guarda la sana distancia (1.5 metros entre cada persona). Utiliza el gel antibacterial para desinfectar tus manos. Evita el saludo de mano y tocarte la cara.

Mantén presente estas sencillas recomendaciones: guardar la calma, no corro, no empujo, no grito. Haz repliegue o evacúa el lugar, de acuerdo con tu plan de protección civil.

Inspecciona tu casa y verifica su seguridad. No toques superficies de uso común y regresa a tus actividades de manera ordenada y segura.

Con la intención de ayudarte a estar preparado ante los efectos de un fenómeno perturbador, se promueve la necesidad de que cada familia tenga en casa una mochila de emergencia. En caso de una evacuación, tu mochila deberá contar con: directorio institucional y familiar, radio de baterías, linterna con baterías, medicamentos, muda de ropa y zapatos cómodos, alimentos para 48 horas y agua, USB con documentos importantes y cubrebocas para cada miembro de la familia y gel desinfectante con base de alcohol 70 por ciento.

Las autoridades federales y estatales invitan a la población en general a realizar su registro para participar en este ejercicio a través de la siguiente liga: http://www.preparados.gob.mx/simulacronacional2021/

Un simulacro es un ejercicio que promueve acciones de respuesta y tiene como objetivo poner a prueba la capacidad de respuesta de la población involucrada.