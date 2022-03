Gobierno debe dejar de proteger a delincuencia: AMLO

Para acabar con la violencia, es urgente que la ley se aplique de manera homogénea y se deje de perseguir a una banda criminal pero proteger a otras, aseguró este domingo el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En un video difundido esta tarde, el presidente resaltó que el combate a la corrupción en el marco de la pandemia de COVID-19 en el país será fundamental para combatir a la delincuencia.

“Es importante, desde luego hay que seguir atendiendo las causas que originan la violencia, que no haya pobreza, que los jóvenes sean atendidos (…). Segundo, que no haya corrupción, que no haya impunidad, que la autoridad no proteja la delincuencia y que se acabe aquello de que se engaña persiguiendo a una banda y protegiendo a otra, la ley tiene que aplicarse por parejo. No a la corrupción, no a la impunidad, y en todos los casos, recuperar lo que ilegalmente se ha sustraído de la hacienda pública”, sostuvo.