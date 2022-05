Pelaje de mascotas, factor de contagio de coronavirus: experto

Si bien los perros y gatos no pueden contagiarse o trasmitir el nuevo coronavirus Covid-19, su pelaje puede ser un foco rojo para la propagación, alertó el especialista en veterinaria, Fausto Reyes Delgado.

En entrevista con Notimex, el director médico del Hospital Veterinario UNAM-Banfield aseguró que, contrario a lo que se ha pensado, las mascotas, específicamente perros y gatos, no pueden contraer el COVID-19 y, por lo tanto, trasmitirlo a los humanos.

Hace unas semanas, señaló, se dio a conocer la noticia sobre que un perro posiblemente había contraído el virus, pero cuando se hicieron estudios salió negativo.

Lo que se cree, dijo, es que tuvo contacto con un humano positivo, estornudó sobre él, el virus se quedó en su pelaje y por esto fue que se le detectó el nuevo el coronavirus, pero no es que se haya enfermado.

En ese sentido, el experto de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) llamó a la población a tomar medidas de higiene con las mascotas para evitar que el Covid-19 se establezca en su pelaje y se propague.

Lo ideal, indicó, es que ante estas medidas de sana distancia no salieran a la calle tampoco las mascotas, pero si es muy necesario, se debe limpiar su pelaje y cojinetes después de salir con una toalla húmeda que contenga desinfectante o antiséptico.

Seguido, los dueños deben lavar y desinfectar sus manos con agua y jabón, no solamente después de limpiar a las mascotas, sino también, aunque estas no salga a la calle, luego de jugar o acariciarlas.

Subrayó que estas medias no sólo son para perros, también aplican para los gatos. “Hay gatos que pueden llegar a tener hasta dos o tres dueños. Resulta, por ejemplo, que una familia lo adoptó, y por la noche regresa a dormirse con otra, por lo tanto ahí se correría un riesgo”, añadió.

Explicó que actuante, de acuerdo con medidas establecidas internacionalmente, sólo se debe llevar a las mascotas al veterinario bajo una consulta a menos de que esté en riesgo su vida. Esto, dijo, para evitar grandes concentraciones de personas.

Además, sólo deberá acudir con la mascotas una persona, misma que no debe pertenecer a los grupos de riesgo establecidos para el Covid-19. “Ese tipo de reglamento es porque (…) no sabe si la persona que esta entrando con el paciente estuvo en contacto o no con personas positivas al coronavirus”.

Vía: Forbes