Walter Masseroni reta a Mike Tyson

Después de anunciar su regreso a los cuadriláteros tras varios años de retiro con una pelea de exhibición ante Roy Jones Jr., ya hay rivales ‘haciendo fila’ ansiosos por enfrentar a Mike Tyson. Tal es el caso del argentino Walter Masseroni, quien lanzó un reto a The Baddest Man on the Planet.

Masseroni escribió en redes que esperaba ansioso por Tyson tras su regreso. Una pelea que ha buscado el argentino por años, con tres intentos fallidos en el pasado.