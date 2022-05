A mí no… a mí ni me va pasar…

Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo/Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

¿Existe la filosofía de la deshumanización?

Buen jueves 26 de marzo. Las estadísticas mundiales hacia las 13:20 horas del día de ayer, eran: población mundial 7,773,323,192 con 32,452,437 nacimientos este año y 213,452 nacimientos ese día. Hay 841,801,851 personas desnutridas en el mundo, 1,690,889,515 con sobrepeso y 753,046,826 obesas. Contrastando: 17,144 muertos por hambre ayer y de ellos nunca se hablará. ¿En dónde está el humanismo?

En cambio, se resaltan los 460,611 casos de coronavirus, y sus 20,843 de enero a la fecha, habiéndose recuperado e inmunizado 113,799. De estos 325,969 pacientes actualmente infectados, 311,773 (96 %) con síntomas leves y 14,196 (4%) en estado grave o crítico. Repunta el Sarampión en el mundo: en el valle de México hay 67 casos, siendo superior su capacidad de transmisión.

En México, según el World Meter, son 128,566,817 a las 2:31. La 10a. población mundial, con densidad poblacional de 66 por km2. El 83.8% de la población es urbana (108,074,410 personas en 2020), con una edad media de 29.2 años.

El mexicano demuestra su inexistencia ante la falta del apego a la vida, con la premisa “a mí ni me va pasar nada”. Lo ideal sería que los seres humanos jóvenes y sanos, adquirieran la inmunidad a través del contagio, para después aislarse y evitar ser transmisores. Pasando el periodo de los quince días, reincorporándose serán inmunes y no trasmitirán la enfermedad.

Debemos evitar se desarrolle la paranoia. Desafortunadamente, nuestra evolución humana no ha llegado a tal nivel. El mundo es un gigantesco laboratorio socio político y filosófico, cargado de estulticia. Agradece a la época te conceda la oportunidad única, irrepetible e irreemplazable, de poder tener estas experiencias. Profundizar va en contra de la diversidad temática.

La negación para no aceptar el mañana a través del auto suicidio. Aunque los casos confirmados aún son bajos en México: 405 casos, al 25 de marzo de 2020 solo seis muertes en el país y cuatro casos confirmados en Chiapas. Una sola muerta femenina, que demuestra la superioridad inmunológica. México posee el primer lugar mundial de obesidad, en consumo de refrescos embotellados y aún somos el 9o. lugar en diabetes mellitus. En clase, observo que de 40 alumnos, 35 a 40 poseen antecedentes diabéticos. Los mexicanos, la 10a. población mundial, somos un grupo humano excelente para la magnificación de las enfermedades.

¿Existe la filosofía de la deshumanización? ¿O no se puede deshumanizar a quien no ha estado humanizado? Se constata al no saber agradecer, decir ‘buenos días’ y ‘buenas noches’. A la carencia de auto estima, demostrado por las enfermedades metabólicas, el mantenimiento del primer lugar en consumo de refrescos embotellados.

La contingencia en el hogar, debe servir a través del ejemplo de lo que se desea sea el ser humano: egoísta o humanizante.