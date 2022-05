Así puedes prevenirlo de forma sencilla…

UnoTV

El cáncer de próstata es una de las principales causas de muerte en los hombres en México, esto a pesar de que el 99% de los casos son curables si se detectan a tiempo. Juan Carlos Ordóñez, director general de la organización civil, Salud Digna, habla en entrevista exclusiva para Unotv.com de la importancia de prevenir y hacer consciencia sobre esta enfermedad.

¿Qué es el cáncer de próstata?

El cáncer de próstata es el término general que se aplica al cáncer que se desarrolla en esta zona del cuerpo. Como en cualquier otro cáncer, en el de próstata, las células del cuerpo empiezan a dividirse sin detenerse y se diseminan a los tejidos del derredor, según los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH por sus siglas en inglés).

“La próstata es una glándula que tiene el cuerpo de los varones y que tiene una funcionalidad muy específica, tiene que ver con la fertilidad, si no tuviéramos la próstata el semen de los varones no podría ser líquido, no podría viajar para hacer su trabajo”, indica Ordóñez, quien asegura que “el cáncer de próstata es el número uno de los tipos de cáncer para los hombres en México, no solamente en incidencia, sino también en moralidad”.

Entre los síntomas que puede presentar el cáncer de próstata, según los NIH, están:

-Problemas para orinar, como dolor, dificultad para iniciar o detener el flujo de orina o goteo

-Dolor en la parte baja de la espalda

-Dolor al eyacular

-Sangre en la orina

-Sangre en el semen

-Dolor de huesos

-Pérdida de peso sin intentarlo

-Disfunción eréctil

Prevención del cáncer de próstata: mitos y tabúes

Uno de los principales mitos y tabúes del cáncer de próstata gira alrededor de las pruebas de detección, ya que anteriormente se realizaba un tacto rectal, provocando reticencia entre la población masculina y obstaculizando el diagnóstico oportuno por las implicaciones que tenía la prueba, según Ordóñez.

“Los hombres decían ‘no, no, no, va a ser algo incómodo, muy invasivo, algo que yo no quiero vivir’, y ese tema cultural es uno de los elementos que ha hecho que se vea como una prueba que bien la puedo dejar para después”. Juan Carlos Ordóñez, director general de Salud Digna.

Sin embargo, asegura que actualmente ya existe una alternativa mucho menos invasiva y más certera. Se trata de la prueba de antígeno prostático específico (PSA por sus siglas en inglés), la cual facilita el diagnóstico de este padecimiento.

“Ahora con el PSA que es una prueba muy sencilla en sangre podemos tener una idea mucho más precisa que en el pasado con el sólo tacto. Todos los hombres deben de saber que ya están disponibles este tipo de temas en otra dimensión mucho menos molesta y mucho menos invasiva”.

¿En qué consiste la prueba para cáncer de próstata?

La actual prueba PSA de detección de cáncer de próstata consiste en la extracción de una muestra de sangre tomada del brazo, la cual es procesada en un equipo especializado para medir el nivel de antígeno postático específico en la sangre.

“Es solamente una prueba en sangre, es una cantidad muy baja de sangre que se toma del brazo, igual que todos los estudios de rutina, y esa muestra es procesada en un equipo especializado que nos dice de una manera muy rápida cuál es el nivel de antígeno prostático específico en la sangre y si estamos dentro del rango normal”.

¿Cómo prevenir el cáncer de próstata?

Dado que el cáncer de próstata tiene una incidencia y mortalidad mayor que el cáncer de mama en México, Ordoñez señala que es fundamental la cultura de la prevención, por ello, organizaciones civiles como Salud Digna buscan a través de campañas “sembrar este tema en el pensamiento y en la conversación colectiva de salud en México, porque es algo urgente”.

“La mentalidad de yo me ocupo de mi salud hasta que estoy enfermo, está generando un conjunto verdaderamente grandísimo de desgracias que son perfectamente prevenibles”.

Es por ello, que durante el mes de julio Salud Digna invita a todos los interesados a realizarse la prueba de detección de cáncer de próstata a un costo muy accesible, y además, el día 23, los pacientes que lo requieran, podrán realizarse la prueba de detección de cáncer de próstata de manera gratuita accesando a https://salud-digna.org/

“La calidad de nuestra vida depende directamente, es directamente proporcional a la calidad de nuestras decisiones. Si nosotros decidimos hacernos cargo de nuestra salud de una manera preventiva y no lo vemos como una mala noticia tendremos conversaciones de vida”, sostuvo Ordóñez.

-El 99% de los casos de cáncer de próstata son curables si se detectan a tiempo.

Otras formas de prevenir esta enfermedad, según los NIH de Estados Unidos, son:

-Tener una dieta saludable

-Hacer ejercicio

-Mantener un peso saludable

-Conocer los posibles factores de riesgo (edad, raza, antecedentes familiares, obesidad)

Cáncer de próstata en México

El cáncer de próstata es una de las principales causa de muerte en hombres en México. Según las estadísticas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), este tipo de cáncer es el más frecuente en los varones del país, ya que uno de cada siete hombres padecerá esta enfermedad en el transcurso de su vida, y en la mayoría de los casos se detectará en etapas avanzadas.

“El tema del cáncer de próstata es un tema que es mundial no es privativo de México, ni de los países latinoamericanos”.

Juan Carlos Ordóñez. Director de Salud Digna.

Entre los principales factores que impiden un diagnóstico oportuno, Juan Carlos Ordóñez señala tres: los mitos y tabúes, la accesibilidad de los costos y los paradigmas culturales de la masculinidad en México.

“El tema de los mitos es una razón muy importante, segundo se percibe por un grueso de la población como estudios que son caros y una tercera razón es el tema cultural de los varones en México, pues tenemos mucha menos cultura de la prevención, somos mucho más propensos a dejar temas para después”, concluyó el directivo.