Asociación de Escritores y Poetas Chiapanecos (Aepch), a vuelo de pájaro

Sus agremiados escriben todos los días en el manto del talento, de la creatividad, del compromiso por la literatura en la entidad y más allá del mundo.

Este sábado 25 de enero, reunidos como Asamblea, la directiva que aún dirigía la escritora María Eugenia Díaz de la Cruz, dio a conocer que declinó como presidenta, lo mismo el vicepresidente: el director de teatro Aarón Vite.

Por motivos meramente personales y para el crecimiento de la misma, dijeron, y la renuncia fue avalada por la asamblea.

El invierno azotó una ráfaga de viento para la reunión y después del asombro, se dejó de manera interina para terminar el periodo en el 2021, al músico, poeta y escritor Didier Gómez Trujillo, como presidente; al actor, escritor y dramaturgo Saúl Trejo como vicepresidente; y como tesorera a Letizia Pérez.

“No es mi cuarto, ni mi amanecer, ni mi sábana pero aquí estoy, para inventarme otra realidad hoy porque esta no me cabe en las entrañas. Ya no hay sitio para el asombro, mi corazón emprende un llanto fracasado, quedo, escondido, apretado, para huir de ti, de mí, de nada” nos regaló un día María Eugenia Díaz de la Cruz, en su libro Rompiendo Cenizas.

Hoy, llegando al final de su gestión, nos deja enseñanzas envueltas en paciencia y profesionalismo, con su mirar calmado refleja la sabiduría que vierte en sus creaciones, y la Aepch sigue su caminar con más de 30 años de vuelo, dando impulso a poetas y creadores, constatando que es la primera Asociación que se formó en su tipo, en Chiapas.

Mientras tanto, el Dr. Didier, comentó emocionado los proyectos de la asociación y no morirá el objetivo de impulsar, apoyar, promover la cultura y dar paso a la creación literaria como el próximo florilegio de poemas que se está realizando, y las actividades ya proyectadas en las diferentes delegaciones que tiene la Aepch.

“El turno del escribiente un Dios de polvo, una mujer de petalosueño, un hombre de sombra, ¿Asombrado? O de escasa luz, ensombrecido, un poeta corcovado con su amor jorobado”, nos dice Didier Gómez, el médico poeta en su libro Alebrijo, librejo.

Así, la Aepch se posesiona cada día en un vuelo azul de letras, donde las gaviotas a veces no son tan blancas, los albatros tienden sus alas para planear el vuelo y el límite es la nada.