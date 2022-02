Covid detalles

Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Todo cambia para permanecer, así sucede con lo que se sabe ahora: se visualiza que la protección vacunal no es para toda la vida.

Hace pensar la posibilidad de contagiarse con enfermedades aparentemente erradicadas, como poliomielitis, viruela, sarampión, por citar algunas.

Curiosamente, de los cuatro fallecidos en Chiapas esta semana posterior a sufrir Covid, uno o dos no estaban vacunados. ¿Qué hay que hacer? ¡Vacunarse! Y si no lo haces, no ocupar las camas: tienen prioridad los vacunados.

Se refiere que el Sars Cov 2, un mes después del cuadro clínico, se continúa eliminando por las heces. El término pluma de inodoro´’, fue creado por el microbiólogo Charles Gerva en 1975, se refiere que al jalar el agua del excusado, se diseminan partículas en el aire. Si es en un baño público mal ventilado, permanecen flotando, según Steve Calechman.

Los nuevos baños públicos deberán poseer óptima ventilación: se ha ignorado siempre a la higiene.

Recomendación: si puede realizar sus excreciones en su hogar, es lo ideal.

Recalcan también el uso de la plata como bloqueador en el metabolismo celular. He ahí otro dato a estudiar.

La epidemia de la ‘gripe rusa’, ocurrido en mayo de 1889 en Rusia causó muerte, pérdida del gusto y el olfato; retrospectivamente, hace pensar que fue originada por un coronavirus. Después de 3 exacerbaciones se calmó, en el 2022 vamos en más de 4 rebrotes en menos de 2 años y el covid-19 sigue sin amainar.

Recordemos: sin cubrebocas, en 15 minutos te contaminas; con cubrebocas de tela, 22 minutos; con cubrebocas quirúrgico antiguo, 45; y con K95, aproximadamente en veintitantas horas.

Recomendaciones sociales para mantenerse sano

Evita intoxicaciones por plomo.

Procura no pasar por las casetas,

hazlo solo por necesidad

cuando no haya cola.

No salir en las noches

de preferencia no andar

donde haya largas filas

así evitas quedar en fuego cruzado.

¡Que salís a hacer a deshoras!