¡De nuevo, hay Covid!

Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

¡Si no se ha ido! ¿Cómo lo aseguras?

-¡Hay un muerto!

¿Estás seguro? ¿No es el caso del balaceado que dijeron murió a consecuencia de Covid para evitar indagaciones y lo fueron a sepultar?

-¡No! ¡Vi que le faltaba el aire, no tenía ninguna herida!

¿Lo miraste? ¡Qué te tienes que acercar! Ahora estas acá, pegado a mí, hablándome casi a la cara. ¡Aléjate!

-¡No, no me acerqué! ¡Lo vi de lejitos en la calle!

¡Peor aún, si estaba enfermo, qué tenía que andar diseminando la enfermedad!

-Iré al velorio.

Aparte de irresponsable ¡ignorante y transmisor! ¿Acaso no está prohibida la velación? ¡Lo está! Se viola al asistir, aún en las ciudades se ha relajado, a pesar que estudios mencionan: ¡El virus continuará viable tres días en la garganta del cadáver! ¡Los virus no tienen vida! No son seres vivos, son productos orgánicos de las células, que poseen mensajes que utilizan a la célula de tu cuerpo para duplicarse, destruyéndola. Si la célula está muerta ¿cómo va a infectar? El virus se destruye. ¿Acaso posee un tiempo de ser factible?

En fin, si no me sé cuidar ¿voy a aprender -para no morir- lo que no hice toda mi vida? Tengo dos probabilidades de cada diez, de morir; de cuatro a seis, de sufrir enfermedad que me deje daño y que me haga susceptible de agravar con otra enfermedad. Eso no solo sucede con esta enfermedad ¡es igual con todas!

Yajalón, Ocosingo y Pijijiapan, se refieren en semáforo rojo. Tuxtla en amarillo. Son como la granada: amarillo por fuera y rojo por dentro.

¿Cuándo te vas a cuidar? ¡La falta de cuidado es individual, si mueres es porque fallaste al cuidarte! ¡Sucederá cuando bajes la guardia! ¿Quién está libre? ¡Nadie! Las muertes a temprana edad por lesiones orgánicas no traumáticas, son la prueba. No se evalúa el estado de salud antes de egresar de una carrera de Ciencias de la Salud. De hacerlo, ¡no egresaría la mayoría!

¡Anuda los cordones del cubreboca, logrando se adose a la cara!

¡Rocíale alcohol potable, para que desintegre la membrana viral y bacteriana! Además, se diseminará a tus senos paranasales, evitando se multipliquen los virus.

¡Lávalo a diario! ¡Desinfecta ropa, calzado, bolsas, alimentos!

¡Respetar a los otros y a la naturaleza, es amar a la vida!