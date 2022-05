Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

¡Me acabo de enterar! Excelente maestro y su esposa, vacunados con la primera dosis, fallecen contagiados por su hija médico, quien también está grave.

Todo lo compartido es útil para cuidar, recalcando la gravedad de la enfermedad; pero es ilógica la carencia de autocuidado y la ausencia de cordura.

La sensatez recuerda que existen médicos vacunados y son positivos de Covid.

El mismo presidente de Argentina, vacunado, dio positivo a antígeno y a PCR.

Solo tiene síntomas leves, casi nulos. Demasiadas incógnitas basadas en la desmemoria. ¡Cuidarse es insustituible!

Tal vez no sean tantas, recuerden: las vacunas dan protección temporal. Cuando los virus que las causan cambian, evitando ser detectados y eliminados, son obsoletas o incompletas. No te protegerán contra cepas que no formen parte de la vacuna. En el material biológico constituido por mRNA, se produce una transformación en la formación de proteínas que poseen diferentes funciones. La simple complejidad de proteínas de membranas fijadoras, el mismo RNA, multiplican las formas de ser neutralizados-inmovilizados.

Hipotéticamente, lo ideal era que el biológico suministrado contuviera mRNA, proteína Spike, virus atenuados o neutralizados, etc. ¡No se ha logrado! Se lograría aplicando la(s) vacuna(s).

La vacuna funciona como un ansiolítico: tranquiliza y se olvidan, abatiendo la prudencia.

Si careces de sensatez, a pesar de la vacuna serás portador, transmitirás la enfermedad, enfermaras, agravarás y morirás.

Se carece de cordura si eres poseedor de todos los agravantes ¡y te expones!

Además, bombardean que la vacuna te alterará tu secuencia de ARN mensajero y no volverás a ser como antes. Antes no poseías inmunidad, ahora se supone que la posees durante un año. Es una nueva variedad de coronavirus que está en estudio. ¡Nada se puede asegurar!

La prudencia hace cuidarte, no esperar protección externa de todo mal.

¡Nadie hará por ti, lo que sea necesario para tu bienestar y salud!