Fallece Enrique González Rojo Arthur

LA JORNADA

El pensador, poeta y activista Enrique González Rojo Arthur, dedicado a la tarea de deletrear el infinito, falleció a la edad de 93 años este viernes.

En un breve mensaje en la página de Facebook del escritor y filósofo se informó: “Queridos y queridas amigas: mi padre, nuestro poeta y filósofo Enrique González Rojo Arthur, acaba de morir, ¡lo extrañaremos entrañablemente!”

Enrique González Rojo Arthur ha vivido en bibliotecas que tienen una casa, y no en casas que tienen una biblioteca, destacó su hija, Graciela González Phillips, en el homenaje nacional que se rindió a mediados de diciembre de 2019 al poeta, filosofo, activista y catedrático.

Ausente en ese tributo por motivos de salud, ella contó: “mi padre tiene un fama clandestina. Es conocido, pero no reconocido. Toda una vida dedicada a la poesía y no aparece en antologías y suplementos; no es invitado a encuentros de poetas o filósofos.

“Octavio Paz y el pacismo sin paz lo han visto siempre como enemigo, algunos de sus libros se encuentran embodegados o perdidos, pero no por ello deja de escribir con gusto y alegría”.

Su labor intelectual tuvo como marca la multiplicidad de intereses.

González Rojo Arthur fue poeta, docente, filósofo y militante. “Cuando estoy en la poesía de pronto siento nostalgia por la filosofía y cuando escribo filosofía de pronto.