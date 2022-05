Incomprensio?n de la importancia del estado de salud

Dr. Jorge Alberto Rinco?n Acebo Tuxtla Gutie?rrez, Chiapas

En estos tres meses con dos semanas de establecida la contingencia ¿qué has hecho? ¿El obeso y metabólico ha bajado de peso? ¿El alcohólico ha dejado de beber? ¿El fumador ya no lo hace?

?Ciudadanos y personal de salud se hermanan. La gente asintomática asegura no tener la enfermedad, pregúntale un poco. Escucharás. Percibió en retrospectiva que no olía, pensó que porque no había aromas. ¡Si no lo escucha del médico! Pasaron tres días, no deseaba bañarse porque sentía frío. Sentía su piel calientita, más el interior de su cuerpo. Probó un ajo y no sintió el sabor. Luego, en tres días mejoró. ¡Decidió no tomar nada! De repente le falta el aire y vuelve a tomar el medicamento. Comprendió. La gente se muere porque se deja de cuidar, porque sus síntomas pasan desapercibidos. Se deja y se aflige al respirar y sentir que no le satisface, sus pulmones no intercambian gases. Cuando toma conciencia “ya está bien mal”. ¡Ya no hay forma de ayudarlo! Se recuperó y siente que su cuerpo no puede, se fatiga. ¡Cuidadito! ¡No estás bien! ¡No ha cesado la enfermedad! Sin necesidad de hacerse marcadores genéticos o de inmunitarios ¡pero el cuadro clínico no es concluyente! Fíjese: estamos en una pandemia. Además, dos o tres miembros de la familia cursaron con dolor de garganta, otro con evacuaciones líquidas, uno más con ojos rojos y el último con piel enrojecida. ¡Qué más espera tener para tomar conciencia que es Covid19!

‘¡Me está diciendo mentiras! Si estuviera realmente enfermo, no estaría contándolo’. Te falta la respiración y al otro día se acaba. ¡Ciertamente, hay casos así! ¡Fallecidos! Trabajaron en el sector salud, jóvenes entre 30 y 45 años, y ahora no existen. No manifestaron estar enfermos, súbitamente empezaron con insuficiencia respiratoria, al otro día ya no pudieron respirar ¡y a los 4 días murieron!

?Existe controversia si tomar el tratamiento cuando estás en franca insuficiencia respiratorio o cuando son leves.

?Se debe iniciar el tratamiento antiinflamatorio con los síntomas respiratorios leves. No dejarlo si mejoras, continuar. Acorde a la aparición de síntomas y señales corporales denominadas signos, debe iniciar la terapia para evitar daños vasculares. Bajo estricta a supervisión médica a distancia.

?Cuando empiezas con síntomas, inicia tratamiento anti inflamatorio para evitar complicaciones. ¡No ser dejado! Si sientes sed de aire, acude a un centro Covid.