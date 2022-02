La irresponsabilidad mata

Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo

“La gente no va a reconocer sus errores, mientras tenga a otro a quien culpar; vivimos en una sociedad tan confusa, que la salida más fácil es buscar el error en el prójimo, tratando de ocultar los propios”. Dr. Ángel Domínguez Guzmán.

La irresponsabilidad en la salud no sólo enferma: puede destruir a quienes los rodean y a la biósfera.

Repunte nacional confirmado en ocho estados. Agregue que hubo día de elecciones en dos. Se espera que la sana distancia predomine, pero en los hechos existen todas las agravantes: ignorancia, autodestructividad y primerísimos lugares mundiales en enfermedades, mala nutrición, consumo de comida hipercalórica y refrescos embotellados. La flojera y la búsqueda de la vida fácil adornan el escenario. La voluntad personal, el auto cuidado, el deseo de vivir sin dañar a la vida, en los hechos marcarán la diferencia en la sobrevivencia y calidad de existencia. Las adicciones empeoran el panorama: el adicto llega a no trabajar, apoderándose de lo ajeno a través de la extrema violencia. Tema que no se recalca con cada nota informativa, es tabú en la educación formal. Cuidarse produce la transformación positiva de la salud colectiva.

Circula la nota del repunte de casos de lepra, en especial en el estado de Chiapas. Es producida por el Mycobacterium leprae, bacteria que ocupa la vesícula intracitoplasmática. Su transmisión es por vía aérea, por secreciones y por contacto prolongado, el hecho sirve para re abordar el tema de la limpieza. Se asocia a la falta de aseo y sirve para recalcar la necesidad del baño para eliminar no solo la suciedad, sino las capas de piel muerta. El aseo se realiza en forma aparente: el polvo y la basura se ocultan bajo los muebles y no se limpia arriba, donde no se ve.

A propósito, el Dr. Gutiérrez Chaparro comparte: “Se preocupan por la lepra, cuando se previene con agua y jabón”. Olvidándose que comen papas fritas e ingieren refrescos de cola, pero la cola permanece desacedada, la oposición dice: Vamos a crear una fundación que se llame ‘Báñate diario’. Y le echamos la culpa a Gatell por estos casos y las próximas muertes”.

La educación para la salud a todos los niveles es el primer paso para mejorar.

En la piel se conserva viable el Sars Cov2 por 9 horas, en comparación con los noventa minutos de la influenza.

Léxico

Desaseado: sucio, desaliñado, adán (col.), estropajoso, andrajoso, harapiento, roto, cerdo, cochino, gorrino, puerco, tocino (Aragón), marrano (col.), dejado, descuidado