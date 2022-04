Maluma se quita la ropa para ser la nueva imagen de Calvin Klein

Agencia México

El cantante Maluma sigue cosechando éxitos en su carrera profesional, y luego de convertirse en uno de los colombianos más exitosos del mundo en el medio musical, ahora se muestra como icono de la moda al posar en calzoncillos para la marca Calvin Klein.

A través de su cuenta de Instagram, el reggaetonero de 25 años mostró el video promocional de la reconocida marca de ropa en la que aparece usando unos calzoncillos y exponiendo su escultural figura.

Junto a las imágenes, el intérprete de “Felices los 4” comentó: “MAMÁ WE MADE IT… !! De medallo pa’l mundo. @calvinklein Deal with it. #MYCALVINS”.

A pocas horas de su publicación, el video ya tiene casi 1 millón y medio de vistas y un sinfín de comentarios, entre el que destaca el de su ex novia, la modelo Natalia Barulich.