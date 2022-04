México y Suecia

Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

La nueva normalidad. Los derechos laborales deben reconocer los derechos a la educación, que deben ser preservados en forma individual para superar el nivel de nuestra sociedad. Conocidos viajaban en taxi desde Venustiano Carranza, subió joven una descubierta, se le solicitó usara el cubrebocas y expresó que violaban sus derechos; a regañadientes lo hizo dejando la nariz destapada, los pasajeros restantes no alegaron se bajara. Los únicos culpables de la escalada de contagios, son los ciudadanos, no el gobierno. En México van a la alza los muertos; en Suecia, sin confinamiento ¡no se disparó la mortandad! ¡Esa es la diferencia existente entre los descendientes de la otrora civilizada Mesoamérica y los vikingos! Sin cerrar escuelas, se contagiaron las personas susceptibles a presentar la enfermedad, tarde o temprano la padecerán y morirán, si no se previene la trombosis y cascada inflamatoria. No hubo saturación de camas, saben guardar distancia.

En Chiapas nunca se tuvo escuelas como las aztecas en la época precolombina, en donde existió respeto con jerarquización y funcionamiento higiénico. Los educadores perciben la resistencia proveniente de los hogares, para que exista el cambio para abrevar en el conocimiento.

Su consecuencia es reprobar ante la vida, al perder la salud y morir. La uniformidad mundial es hipotética, la educación es teórica: fracasa en la práctica. Existe resistencia a comer sano, a adoptar las medidas higiénicas indispensables para mantenerse vivos. Permanecer callado te hace coparticipe. La reacción que ahora pertenece a la oposición del presidente López Obrador se mide en la ignorancia cultivada en casa por madres creadoras de machos, que exigen se apruebe a sus hijos sin saber, cultivando creencias contrarias a la salud, con la falta de aplicación de las leyes morales compiladas en los mandamientos. También, por portar el apellido del marido, olvida la mujer que es el sexo fuerte. Leyes, sociedad y religiones la hicieron culpable y la minimizan. La sociedad oscila entre el abuso y la desidia masculina.

A cada ser humano, la carencia de autocuidado, de desamor al equilibrio biológico, pasará facturas: la sobrepoblación, contaminación, calentamiento global.

Finalmente, se mide en conservadores cuasi ricos utilitarios a la ignorancia, cultivados en el hogar. Ese es México. El legislativo liberará al ex gobernador Javier Duarte, las leyes no hacen justicia, están adaptadas para absolver al pudiente: ¡Se venden!

Prueba de la falta de civismo es la ignorancia; y el conservadurismo, culpa al ejecutivo.

Nuestro silencio y permisividad nos convierte en cómplices, cultivadores de la estulticia