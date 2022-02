“No hay un inicio ni un fin” de Mr. Horchata

Karla Gómez

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Seis piezas de gran formato realizadas en tinta negra, forman parte de la exposición “No hay un inicio ni un fin” de Carlos Díaz Díaz, conocido en el mundo artístico como Mr. Horchata. Parte de esta serie cuenta con dibujos llenos de texturas, superficie que domina en el grabado y que decidió trasladar al dibujo artístico. Sin embargo, para este universo concebido, los fondos son blancos, lo que hace sentir que el personaje flota, cae y en algunos casos, su figura corpórea es tan diminuta en contraposición del pensamiento que crece en su cabeza.

A decir de los espacios en blancos tan notorios en sus piezas, el entrevistado menciona que con ello, se permite respirar y ver la soledad, “siempre lo he dicho, soy el mejor entretenimiento que tengo conmigo mismo. Es parte de mi esencia. No niego a la soledad, a veces la busco, es parte de lo que soy”.

La muestra, que permanecerá el mes de mayo en la galería autogestiva de Telar Teatro, ubicada en la 9ª Sur y 4ª Poniente, permite ver la actual propuesta del creador visual.

Y es que de acuerdo a Mr. Horchata, la intención de la serie elaborada en el 2020 y principios del 2021, le permite entenderse y buscarse a través de un personaje que no es él, pero sí es. Es decir: el personaje es él y las escenas de inseguridad en torno al arte.

“Es una imagen bella, pero no acentuada, no hay una certeza en ella, no hay certeza en el arte, y en muchas cosas de mi proceso”,.

No obstante, con “No hay un inicio ni un fin”, concluye una etapa en Tuxtla Gutiérrez, ciudad que le encanta. Es la zona geográfica a la que siempre regresa y le permite ver otra perspectiva.