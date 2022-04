Pretender ignorar… ¡es mundial!

Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Desde el despertar de la conciencia a su aniquilación, existe una lucha permanente entre la obscuridad de la ignorancia, a la claridad del conocimiento y la equidad.

Mujer preservadora del hogar (fuego), madre formadora: hacéis la diferencia entre la preservación de la vida y vegetar en la muerte, carente de existencia.

¡1284 casos y 101 decesos de Covid19 en Chiapas, al martes 26 de mayo! ¡Seguirán en aumento! ¡Se evade responsabilidad! La ignorancia no es imperativa de alguna nación o clase social, ni es mexicana: ¡es mundial! Si los demás pueblos no fueran ignorantes, ¡no se expandirían las epidemias! La lucha de la conciencia es la retransmisión del conocimiento, para no multiplicar desaciertos.

Desde hace 30 años se privatizan los recursos del país, sin que el pueblo se beneficie. Se contrató compra de energía a particulares -mexicanos y extranjeros- por 50 años a precio caro, a quienes como Aladino, les apareció el tesoro sin producir (carecían de capital hace 20 años), en consecuencia se encarece la luz. Al pretender revocar los contratos, capital y corifeos atacan, buscando apoyo en la ignorancia mexicana. Engordando el caldo en la red, Chiapas sin censura publicita un cobro de 15,000 pesos a una casa de tabla y lámina. ¡Es necesario se resuelva! Manipulan nuestra ignorancia al decir techo de lámina, con múltiples huecos por donde se cuela la lluvia, paredes húmedas con ladrillos encalados. Ejemplificaré lo sucedido en Tuxtla: ¡Viven ocho en la casa! Los padres trabajan, los hijos no. Reciben subsidios por el número de hijos, por asistir a la escuela sin estudiar. El mayor, inscrito en la universidad, recibe dinero y lo consume en alcohol. En la escuela, si le exigen que estudie, acusará de violarse sus derechos estudiantiles. La hija tiene un hijo y ahora está embarazada de otro de diferente padre. No desea planificar, ni trabajar. Tienen lap tops, TV encendida las 24 horas, compran comida chatarra porque no les gusta cocinar, usan platos y cubiertos desechables. Son ocho: en vez de malgastar, repellarían, taparían las goteras, mantendrían el hogar limpio y ordenado, dejarían de reproducirse. ¡No se debe subsidiar a la flojera! Al 25 de mayo, 23,000 personas cumplen su ciclo de vida; 138,000 nacen, consumen, destruyen, al cultivar la ignorancia.

El género femenino es el preservador de la vida y se autodestruye al permanecer en la ignorancia, cultivar la autoaniquilación a través de las enfermedades metabólicas, al crear y cultivar machos. Al criar hijas para parir y no para ser. La autosuficiencia, concede libertad.

¿Cómo se abatirán las epidemias, contaminación, ecocidio, a través de la sobrepoblación en la abigarrada realidad?