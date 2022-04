Rafaela Lahore hurga en el eco del suicidio

Excélsior

Conocer la historia de la familia es posible gracias a las memorias o recuerdos contados por los padres y abuelos. Pero a esos ejercicios memoriosos, casi siempre, les nacen mitos, emergen leyendas, comienza a tejerse y destejerse la ficción. En Debimos ser felices (Montacerdos Editorial, 2020), ópera prima de Rafaela Lahore (Montevideo, 1985), se hilvanan tres generaciones, abuela, madre e hija, entre presente y pasado, en donde la autora reconstruye (o reinventa) la relación con la madre.

Ganadora del premio Mejores Obras Literarias del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, en la categoría Mejor Novela Inédita, en Chile, Debimos ser felices tiene como piedra angular el suicidio, la depresión y los conflictos familiares. En entrevista con Excélsior, Rafaela Lahore charla sobre estos temas y su proceso creativo.

Debido a que estaba escribiendo una novela inspirada en la vida de mi madre, fue la excusa perfecta para hacer preguntas incómodas, pero que resultaban naturales. Quise saber por qué había tomado ciertas decisiones, su relación con su profesión, con sus padres, con los hombres. Me interesaba conocer también cuestiones muy concretas, como qué quería ser de niña, cómo fue su primera casa, qué le había cautivado de mi padre.

Mi novela partió como autobiográfica, pero la ficción fue ganando espacio. Durante la primera etapa de escritura yo estaba muy apegada a la historia de mi familia, pero me fui soltando, lo que me permitió jugar más con las escenas y los personajes. Por eso, aunque la novela está inspirada en mi familia y en situaciones reales, me interesa que sea leída como ficción”, reconoce la autora.

SUICIDIO

La relación de la narradora con su progenitora es el punto de encuentro de todas las historias de esta novela. El descubrimiento, en cuadernos de apuntes, de la intención de suicidio de la madre, cuando era joven, da pie a Lahore para que su protagonista indague para conocer a la familia y reconocerse a sí misma.