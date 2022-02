¿Repasando o recurriendo?

Dr. Jorge Alberto Rinco?n Acebo Tuxtla Gutie?rrez, Chiapas

Para no cuidarse, existen infinidad de pretextos. Permítanme novelar un poco. ¡La sobrevivencia es imperativa para las especies! ¿A costa de qué? ¿Contaminación? ¿Destrucción de las especies animales y vegetales? ¿Esclavitud al consumismo? Llega de América del Sur (Chile), una caricatura en la que un universitario con traje está sentado con un cartel de pordiosero.

Trae la leyenda: ‘¡Un país pobre es aquel en que los universitarios está trabajando por monedas y cuadrúpedos cobrando millones!’. Peor aún: universitarios que no sintieron el amor al conocimiento. De universales solo poseen el mote.

?Existe indefensión, en consecuencia desde 1992 expreso que nos hallamos en la nueva edad media y no había la tecnología. iCarecían aún de computadora!

?Mi abuelita (Ma. Soledad Yáñez Moscoso), muerta casi a los 92 años en 1983, expresaba décadas atrás, en los 60s y 70s: “Es inconcebible que no asistan a las escuelas nocturnas para estudiar con las facilidades actuales, mientras que en la última década del siglo XIX, me sacaron de la escuela de la profesora Madariaga para que cuidara a mis hermanitos y no pasé de tercero”. ¡Y a sus nietos hasta nos enseñó álgebra e imbuyó el amor a la lectura! Acaeció en el Tuxtla decimonónico, en el mismo salón que era un cuarto de casa, como los de las universidades de postgrados actuales particulares: ahí estaban los alumnos de 1º. a 6º. de educación elemental.

?Para no cuidarse existen infinidad de pretextos. No los hay para acudir a un antro sin guardar la sana distancia, de seguro esto también se debe a las autoridades.?Convergiendo con el repunte alemán, coincidente con el retorno de vacaciones del extranjero, se espera alto contagio y baja letalidad.

?En México continúa la elevada letalidad. Aún en tela de juicio si se confiere inmunidad. La economía farmacéutica e informática se incrementó. Intereses internacionales polarizados con la actitud nacionalista de Trump. ¿Amortiguó guerras? ¿Se curó o no estuvo enfermo? Suecia poseyó mayor número de muertes a nivel escandinavo, superada por España e Italia.

?¿Qué mortalidad posee actualmente? Estrategias a implementar en México: la consulta virtual de los médicos para los habitantes.

?Reforzando la educación para la salud. Emplear antiinflamatorio y antitrombóticos en tratamiento temprano y oportuno. ¡De esta manera evitar a toda costa agravarse!?Proteger al vulnerable, impedir aglomeraciones, conservar la adecuada distancia.

?¡Es educación para la salud! ¿Qué haces para no enfermarte? La clave es acostumbrarse a prevenir. Existe la disyuntiva: ¿esterilizar o exponerse a bajas dosis virales??¡Es imperativo comer mesuradamente, saboreando!

?Las terapias intensivas abarrotadas con obesos, neumópatas, cardiópatas, metabolópatas, en consecuencia la alta morbimortalidad de la que no se excluye el personal de salud. La regla es estudiar para enriquecerse. Vienen de abajo, se encumbran porque poseen el estigma de la miseria: todo tamaño mega, para compensar.

?Curiosamente, los entierros a la baja. ¿Acaso es indicativo de mejoría?

?Los siguientes meses demostrarán si se optimiza la calidad de existencia humana.

?En Tuxtla Gutiérrez se abre nuevo antro, se abarrota. Por lógica ¿va haber un repunte de infectados? ¿O funciona la inmunidad de rebaño?