¿Serán efectivas las medidas de Joe Biden?

Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

¿Para desaparecer la pandemia? ¡El tiempo lo dirá! Los hechos acaecidos en la historia humana, ¡no lo avala!

Estados Unidos de Norteamericana posee el primer lugar mundial en obesidad adulta, primerísimos lugares en enfermedades metabólicas que ocasionan la mortalidad cardiovascular, renal. Llegando a los transplantes, caros y no resolutivos. Trabajando en el miedo a desparecer, ganando tal vez días, años a precio alto. Cuando se pudo evitar previniendo.

Todo se pretende arreglar a través del dinero. ¡Sin crear conciencia, sin liberar a los seres humanos!

Desafortunadamente, la humanidad, en un 90%, demuestra con sus acciones carecer de buena conciencia. Acudir a un restaurant, cine, eventos deportivos, lo demuestran. Recientemente, han surcado en la red americanos sin guardar la sana distancia. No se enseña. O si se enseñó ¡se ignora olímpicamente! ¡Mundialmente, al ser humano no le importa!

La medicina es paliativa: trata de disminuir, reparar los daños orgánicos cuando son irreparables. ¡La medicina moderna es un negocio! ¡La medicina mundial nunca ha sido formativa! ¡Se carece de medidas preventivas higiénicas! ¡Y sin estas, la pandemia no desparecerá!

¡Hay demasiada obesidad!

¿Qué hará para evitarla? ¡Si no se resuelve, la mortalidad persistirá! Y será necesario contabilizar las muertes como epidemia, para que se aborde el problema. Lo considero improbable. Casi es seguro que no se realizará, no es rentable. ¡En cambio, la comida chatarra sí lo es!

La buena voluntad es necesaria para la supervivencia de la especie.

Carecemos de visión real -como decía Saramago- viendo sin captar, procurando consumir, deleitándose con las migajas con que premiamos a nuestras mascotas. Algunas guardan distancia y hasta aprendieron a usar cubrebocas. El que no se cuida, se enferma con el miedo.