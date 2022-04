Sin modificaciones ¡no hay futuro!

Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

‘La familia pequeña vive mejor’, fue la propaganda en el sexenio de Luis Echeverría. Surgió condicionada por el Fondo Monetario Internacional, para prestar dinero a México si no regulaban los nacimientos. En el IMSS se realizaron ligaduras de varón y mujer. Si no se liga el macho, sigue embarazando. En la década de los 80 el programa fracasó por la ignorancia y machismo. Las mujeres ligadas fueron repudiadas por sus maridos. ¡Ya no servían! ¡He ahí la prueba que la mujer ni piensa, ni se da su valor! México pasó de ser rural a citadino. En Chiapas sucedió a la inversa de México: aún es rural, ignorante, disperso y diverso, posee un carajatal de comunidades pequeñas, solo superado por Veracruz.

Estoy en desacuerdo se siga dando dinero a las madres solteras, a los niños para su alimentación, a las universitarios por inscribirse. Tailandia y las dos Coreas eran paupérrimas, sin los recursos ni el territorio de los Estados Unidos Mexicanos. Con menos población, apostaron a capacitar a la gente. En México, sus habitantes se esmeran por ignorar. Reconozco al condicionamiento del Fondo Monetario Internacional: implementó la Educación Técnica durante los sexenios panistas, pero no prosperó a causa del pueblo. La autodestrucción ciudadana no cambiará, mientras no se lea y analice. Mientras no se produzca lo que se consume.

Para no sentirse menos, en video de los EUA, familiares de un recuperado de Covid muere por celebrar su recuperación al disparar de gusto al aire y el convaleciente atravesarse. ¡A quien le toca, no se salva! ¡Mal generalizado no consuela!

Es indispensable una nueva realidad. Menos instintiva, más razonada, sin contaminar, sin destruir ni autodestruirte. Sin recibir dinero por hijos que ni estudian ni se forman, para gastarlo en cantinas. Evitar malgastar el dinero cuando es indispensable para la comida. Si no te cuidas ¡serás causante de tu muerte! El personal de salud debería fenecer arriba de los 90 años, funcional, con la mente lúcida.

¡Estamos reprobados! ¡No me excluyo! ¡Me resta corto tiempo y tengo menos de 64 años!