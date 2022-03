Yolanda Andrade habla del video de Vero Castro

Agencia México

Yolanda Andrade reveló que tras el video en el que Verónica Castro aparece casi a punto del llanto afirmando que ha vivido momentos difíciles, no le quitará las ganas de hablar de ella.

Explicando que es de Culiacán y por esa razón siempre hablará con la verdad de lo que piensa o siente, externó su postura sobre las imágenes de la que asegura es su ex pareja.

“Es cosa de la edad y del tiempo, hay actrices que hacen papeles de víctimas y se quedan con el personaje, hay actrices que hacen papeles de malvada y se quedan con el personaje, y ahí tienes a Laura Zapata”.

Y agregó: “no me quiero sentir tan importante en su vida como para que esté llorando por lo que se comentó, ni por lo que se dijo, que ninguna palabra que yo diga de mi boca es mentira, me hago responsable de todo lo que digo, no creo que sea por eso, supongo que tiene muchas cosas mucho más importantes por qué llorar en la actualidad, que por su pasado, yo no soy parte de eso”.

De esta forma, Andrade destacó sentirse tranquila y sin ninguna responsabilidad por el reciente video que la primera actriz compartió con sus fans.