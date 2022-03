Yuridia libra demanda por defraudación fiscal

Agencia México

Yuridia reapareció ante los reflectores luego de anunciar su retiro, pero esta vez fue captada a las afueras de la Fiscalía tras haber asistido a una audiencia con sus abogados luego de ser señalada por defraudación fiscal al supuestamente haber declarado una cantidad menor ante el SAT.

De acuerdo al abogado de la ex académica, así como la cantante, todo hasta este momento se encuentra bien, pero aún no cantan victoria, pues deben esperar a que la Fiscalía no interponga una apelación.

Por su parte, Yuridia se dijo tranquila por el resultado y feliz por el tiempo que ha pasado con su familia tras su retiro momentáneo de los escenarios, el cual por ahora asegura que será por un año.

Por último, tras el rumor que aseguraba estaba embarazada, comentó: “Me hubieran gustado tener un montón de hijos, pero creo ya se me pasó el tren”.