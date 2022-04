A mantener regularidad

Eduardo Solís

Diario de Chiapas

Una nueva doble jornada dentro de NACAR México está por llegar a manos del piloto de la categoría Challenge Alex de Alba Jr. a bordo de su auto 14 Canel´s y ahora será dentro del circuito ECO Centro de Querétaro, dos etapas de suma importancia para el oriundo de San Luis Potosí que ha podido lidiar con las adversidades buscando continuar su camino ascendente.

El arranque complicado de temporada parece que ahora se ha encaminado a un nuevo rumbo para Alex de Alba Jr. 14 Canel´s que en las dos fechas anteriores ha tenido un gran desempeño buscando el podio, logrando en las dos carrera realizadas en Puebla un segundo y posteriormente sexto, resultados que le permiten ahora subir al top cinco de la clasificación general con amplias posibilidades de buscar en las siete carreras restantes ir por el top tres.

Los trabajos para la culminación de la primera mitad del campeonato y la apertura de la segunda continúan constantes tanto en el auto 14 Canel´s como en Alex de Alba Jr. que busca la revancha de la primer carrera en territorio queretano.

“Llegamos a Querétaro, pista que en nuestra primera intervención del año no fue muy buena con migo confrontándola en modalidad de óvalo, ahora llegamos por la revancha, he tenido oportunidad de girar el circuito que estaremos corriendo el próximo 2 y 3 de octubre, trazado que se me hace muy técnico y divertido ya que tiene curvas muy rápidas como la uno de óvalo y las ultimas que llegas a cambiar a primera velocidad por lo que tienes que traccionar muy bien, buen circuito, balanceado que estoy seguro nos va a favorecer mucho como equipo tanto para el auto 14 Canel´s como el 88 14 Canel´s”.

Motivado por regresar a Querétaro y culminar lo anteriormente iniciado a principio de temporada Alex de Alba Jr. #14 Canel´s y seguir sumando buenas actuaciones ascendentes. “En la primera carrera de temporada que fue en ECO Centro tuvimos un gran setting en el óvalo donde pudimos dominar en ocasiones, desafortunadamente el contacto nos dejó fuera de competencia, ahora para el circuito donde buscamos culminar de mejor manera ese trabajo vamos a tener la mejor puesta a punto, sabemos que todo el equipo Canel´s Racing de la mano del ingeniero Ramiro Fidalgo siempre trabaja para darme lo mejor, tenemos que aprovechar el momento que traemos de hacer buenas actuaciones que en ocasiones el resultado está fuera de nuestro alcance pero siempre peleamos las primeras posiciones generales por lo que tanto la fecha 6 como 7 tendrá que ser igual haciendo un mejor trabajo que en la fecha doble de Puebla”.