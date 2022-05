Antuna y sus prioridades

Agencias

Diario de Chiapas

El atacante de Chivas Uriel Antuna aseguró que prefiere regresar al fútbol de Europa antes que ganarlo todo con el equipo, pese a que reconoció la importancia que representa el quedar en la historia del club, enfatizó en que siempre priorizará el crecimiento futbolístico de su carrera.

“A mí no me gustan las cosas fáciles, es un reto difícil regresar a Chivas, con los sueños que yo tengo y lo que es mi idea, prefiero irme a Europa, obviamente estaría chido ganarlo todo y quedar en la historia de Chivas, porque es un club enorme y no te van a olvidar, pero al final de cuentas no se trata de ganarlo todo, sino de seguir creciendo sumando y probar otras costumbres”, reconoció.

De igual manera, el ‘Brujo’ Antuna reveló que, si le dieran a elegir entre retirarse del fútbol o jugar para el América, el volante no podría quedarse sin continuar con su carrera a los 23 años.

“Con 23 años, te diría fichar por el América; no me puedo retirar porque no tengo la vida resuelta, entonces al dar las dos opciones de no hacer nada o seguir jugando, la verdad está complicado, pero preferiría ir al América que retirarme, porque sigue la vida, sigues creciendo o porque puede ser otro escalón para que te vean simplemente”, reveló en entrevista en YouTube con Zavalive.

Al ser cuestionado de quienes integran su top cinco de mexicanos al momento, el delantero del Guadalajara dio a conocer su lista, en la que no agregó a ningún jugador de Chivas.

“En el número uno ‘Tecatito’ Corona, en el segundo sitio ‘Chucky’ Lozano, a Raúl Jiménez no lo pongo en el primero porque está lastimado, y agregaría a Héctor Herrera y Carlos Vela”, concluyó.

De igual manera el ‘Brujo’ Antuna se dijo sorprendido por los abucheos sobre el defensor de Chivas, Hiram Mier en el duelo ante Santos, ya que consideró que la afición no reconoció una jugada anterior en la que salvó una anotación, pero sí lo abucheó tras un error del jugador.

“En juego pasado de Chivas abuchearon a Mier también, y yo me preguntaba: ¿Cómo lo pueden estar abucheando? Porque cometió un error que le puede pasar a cualquiera”, expuso.