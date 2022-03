Caballero le pega al arbitraje

Agencias

Diario de Chiapas

El director técnico de Juárez, Gabriel Caballero , consideró que fueron perjudicados en la derrota de su equipo ante Chivas, por lo que reconoció que sabe que ante los equipos importantes del futbol mexicano su equipo siempre sale perjudicado, motivo por el que se tienen que callar ante ese tipo de situaciones.

“Viendo desde afuera, nos acuchillan con el penal. No entiendo cómo el árbitro vio penal. Nosotros tenemos que estar preparados y sabemos que cuando juegas con los equipos importantes, nos van a perjudicar y te la tienes que comer. No me gusta hablar del árbitro porque confías en que van a ver, pero sí nos han acuchillado”, reconoció.

Sin embargo, Caballero explicó que un fallo arbitral no será excusa ante la derrota, luego de que estableció que no fue un buen juego por parte de su equipo, motivo por el que buscarán revertir esa situación lo antes posible ya que era un resultado que no esperaban.

“Sé que es difícil ser árbitro y me frustra. No pongo excusas, perdimos porque no jugamos bien. En el resumen, en el análisis ustedes verán y valorarán si se equivocan para un lado o no. Yo no me quedo con eso. No fue un buen partido para nosotros, tenemos que mejorar y corregir. Los jugadores que no están a punto tratar que estén lo más rápido. No pongo excusas, perdimos, es un resultado que no queríamos y no esperábamos”, indicó.

Destacó que pese a que han tenido reuniones con Arturo Brizio, las marcaciones siempre son de otra manera, motivo por el que enfatizó en que se tienen que olvidar del árbitro esperando que todo mejore.

“Ya lo tuvimos (reuniones con Arturo Brizio), pero luego las marcaciones son de otra manera. Nos tenemos que olvidar del árbitro. Tenemos que jugar contra eso y ojalá que los arbitrajes mejoren”, concluyó.