“Expanden” daños colaterales

Agencias

Diario de Chiapas

El 24 de junio del 2020 se anunció que Pumas tendría una filial en la Liga de Expansión Mx, en Tabasco, seis días más tarde empezaron los daños colaterales.

El arribo del Club Universidad Nacional al estadio Olímpico de Villahermosa provocó que un atleta paralímpico con debilidad visual perdiera su centro de trabajo y causó el desalojo de una escuela de futbol que aglomera a más de 100 niños: La Liga Francisco Rosas Ángel (FRA), el semillero de futbolistas por el que pasaron los hermanos Lainez y el delantero de Chivas, Sebastián Martínez, entre otros.

“Me dijeron que tenía que dejar el local porque iban a remodelar el estadio y después a concesionar a un privado […] Yo ya me fui a manifestar afuera del Palacio de Gobierno, pero nada más me metieron a las oficinas para que no se acercara la prensa y no me dijeron qué iba a pasar”, contó a ESPN Digital, Daniel Jiménez Bertruy, atleta paralímpico con debilidad visual y que dos veces representó a México en unos Juegos Olímpicos.

Daniel Jiménez Bertruy ocupaba un local en las inmediaciones del estadio para ejercer su oficio de fisioterapeuta y conseguir el sustento para él, su esposa e hija. Por 16 años recibió permiso de las autoridades hasta de que un momento a otro le pidieron que abandonara el local.

“No sé qué va a pasar, no nos dan razón; ya fuimos a preguntar con las autoridades y no nos dicen cuál es el futuro del inmueble, porque ese estadio era de uso público y ahora se lo quieren dar a los Pumas”.