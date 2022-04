Extienden las inscripciones hasta hoy

Eduardo Solís

Diario de Chiapas

A fin de dar oportunidad de inscribirse a que más personas que arribarán en próximas horas a esta capital para pasar las fiestas de fin de año, así como a los runners rezagados, la Carrera San Silvestre “La última y nos vamos” amplió su periodo de inscripciones un día más, por lo que la fecha límite de registros será hasta este miércoles 29 de diciembre, mientras que la entrega de kits se efectuará únicamente el día jueves 30.

Si bien se había anunciado con anterioridad que hasta este martes estarían habilitados los tres diferentes puntos de venta en Tuxtla Gutiérrez, los corredores tendrán ocasión de obtener su lugar también este miércoles, en los puntos de inscripción ubicados en Cacao Nativa Poniente (Boulevard Belisario Domínguez 1718 Poniente, en horario: 7:30 am a 10:00 pm; Negrito de mi Corazón (Boulevard San Cristóbal, Plaza Moctezuma 192, Moctezuma) de 9:00 am a 8:00 pm y; en la entrada principal del Parque Caña Hueca, en horario de 7:00 a 10:00 am y de 5:30 a 7:30 pm.

Se recuerda a los corredores que el costo de inscripción es de $340.00 pesos y el kit de corredor incluye: playera conmemorativa, número de competidor, abastecimiento de hidratación durante la ruta, servicios médicos, seguridad vial, pulsera de participación (indispensable para poder correr en el evento) y medalla.

De igual forma, se da a conocer que la entrega de kits se efectuará únicamente el día jueves 30 de diciembre (no habrá entrega de kits el día de carrera), en las instalaciones de Cacao Nativa Poniente, de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, mientras que es requisito indispensable para los corredores presentar copia de su QR de vacunación e INE, además de firmar su carta responsiva.