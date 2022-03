Gignac se ubica

Agencias

El delantero André-Pierre Gignac ha tenido diferentes logros desde su llegada al futbol mexicano, pero aseguró que no se puede decir que Tigres es Gignac y que simplemente el club tiene una historia antes de que él se sumara al plantel y existirá cuando deje de pertenecer al equipo.

“Necesito a mis compañeros definitivamente, soy un jugador de equipo, sé que a veces puedo ser muy exigente, pero así soy, desde que llegué no he cambiado nada porque con la calidad que tenemos en el grupo podemos hacer muchas cosas.

“No podemos decir que Tigres es Gignac, pertenezco a la institución en un grupo y así es mejor para mí, el grupo y la institución, Tigres existía desde antes y existirá después de André, así es que no podemos decir eso definitivamente, soy de Tigres”, indicó en una entrevista.

André-Pierre Gignac dio esas declaraciones luego de haber renovado contrato con el equipo por tres años más, ya que su convenio vencía en junio próximo y dejó en claro buscará más campeonatos con los felinos.

“No me voy a tirar a la hamaca o me voy a acostar porque he renovado, al contrario es un reto más, una aventura, una historia más, quiero seguir construyendo algo dentro del club y con mis compañeros queremos llegar a ganar más trofeos, porque nos los merecemos, el club se lo merece, la gente de Tigres.

“Queremos más, ser el equipo de la década y de la nueva década, creo que podemos, tenemos la institución respaldando, tenemos el grupo, el cuerpo técnico y esperemos escribir esa gran historia todos juntos aficionados, jugadores e institución, lo que pienso y quiero creo que vamos a ir a un lugar en el que tendremos más peso en México, es lo que queremos”, añadió.

Gignac llegó como refuerzo de los felinos para el Apertura 2015 y en su paso por Tigres ha logrado cuatro campeonatos que son el de ese torneo, más los del Apertura 2016, Apertura 2017 y Clausura 2019, así como el de la Liga de Campeones de CONCACAF que les permitió asistir al Mundial, en el cual cayeron en la final ante el Bayern Munich.