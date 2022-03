Herrera arremete contra el VAR

Agencias

El trabajo del silbante Jorge Isaac Rojas en el empate a un gol entre América y Necaxa provocó la molestia de Miguel Piojo Herrera, quien criticó que el silbante dependiera mucho del trabajo del VAR y no tuviera un criterio propio.

“No puede pitar la gente de arriba. Si hay un VAR que vaya y las cheque al VAR. Se agarra la oreja, tarda mucho y encima toma malas decisiones. No se puede jugar un partido así tijereteado”, declaró.

Herrera insistió que la segunda mitad sufrió muchas interrupciones debido al silbante y a los elementos de los Rayos. “No se puede parar porque un tipo se tire cuatro o cinco veces. En el segundo tiempo fue difícil”, dijo el Piojo, quien sigue sin poder vencer a los Rayos del Necaxa desde que regresó a Coapa.

“No me gustó el primer tiempo, porque dejamos de manejar la pelota y después me gustó, porque el equipo estuvo bien parado y el rival hacia bien las cosas y estábamos dividiendo. Juego cortado, se cansaron de caerme, pero no quieren hablar de circunstancias”, expuso.

Del mismo modo, defendió el trabajo de Roger Martínez al señalar que los rivales van a cubrir más al delantero sudamericano, quien no tuvo ocasiones claras a puerta esta noche.

“Malo para ti. Roger es un jugador que lo cuidan más, le hacen mil faltas su lo chocan e incomodan. Lo van a cuidar más. No fue el del juego pasado y recibe muchas faltas y no puede generar el fútbol de las dos jornadas pasada e intenta”, defendió el Piojo. El próximo rival del América será Santos, un equipo fuerte de la Liga Mx, aunque no ha tenido el arranque deseado. Las Águilas, luego de tres jornadas siguen sumando puntos y se mantienen en la parte alta del torneo Guard1anes 2020.