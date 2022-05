Leagues Cup, ¿tiene potencial una competición oficial conjunta entre la Liga MX y la MLS?

El hasta ahora amistoso tendrá valor oficial como torneo y garantizará el acceso a la Copa de Campeones de la Concacaf

El verano de 2023 será testigo de cómo la Leagues Cup dejará de ser una competición amistosa para convertirse en un trofeo oficial que, además, garantizará un puesto en la Copa de Campeones de Concacaf. La competición pasará a estar respaldada totalmente por la Confederación de Asociaciones de América del Norte, América Central y las islas del Caribe. Más allá del apartado deportivo, donde los beneficios para la competición y el espectáculo son claros, la Leagues Cup supondrá un escaparate a nivel global para los equipos y futbolistas mexicanos.

Desde el punto de vista de los ingresos para los clubes, el paso a los once meses de competición en México y uno en Estados Unidos supondrá una mejora importante desde el punto de vista pecuniario, derivado de los acuerdos comerciales y el reparto de premios. El plan pasa porque todos los equipos de la Liga MX se vean beneficiados, aunque los detalles de cada negociación particular no se han desvelado todavía. Por supuesto, no se deben obviar otras posibles formas de monetización del proyecto. Aquí entrarían recursos como los patrocinios de las principales casas de apuestas, un monto sustancioso que, sin duda, sería muy bien recibido tanto por la organización como por los clubes. Además, cabe recordar que estas salas también suponen una forma de visualización de la competición a nivel internacional, presentando la Leagues Cup entre su catálogo de eventos, y esta repercusión podría ser todavía mayor gracias al volumen de tráfico que generarían ofertas de free bets específicas para la competición.

La Leagues Cup se presenta como el primer torneo oficial entre dos ligas de la historia del fútbol mundial. Tendrá una duración de un mes y supondrá el acceso de la Liga MX a un mercado con un tamaño 17 veces superior al nacional, con un público potencial de 60 millones de seguidores. El aval de la Concacaf y la FIFA supone el espaldarazo definitivo a un modelo que podría tener réplicas en otras ligas. Con este sistema, se superarían los límites propios de cada mercado para establecer un espacio regional mixto, capaz de ofrecer un mayor nivel deportivo y una mayor respuesta por parte de los aficionados al fútbol. El crecimiento en popularidad de la Liga MX en Estados Unidos ha sido uno de los factores clave para que se haya alcanzado un acuerdo entre las partes implicadas en las negociaciones. En palabras de Mikel Arriola, los 18 equipos de la máxima categoría del fútbol mexicano cuentan con seguidores en el país vecino y los partidos que se retransmiten en canales estadounidenses están consiguiendo cada vez mejores datos de audiencia. Según los datos que barajan los directivos de la Liga MX, esta se encuentra en el séptimo puesto de las ligas profesionales más seguidas. “Tenemos muchos fans, pero queremos todavía muchos más”, declaró.

s deportistas profesionales verán recompensada su participación en el evento con una repercusión internacional sin precedentes, una nueva oportunidad para llamar la atención de los ojeadores de los equipos de las grandes ligas de todo el mundo, gracias a la retransmisión internacional de la competición. Hablamos de los grandes mercados importadores de talento, como el europeo, el asiático y del de oriente medio. Así, las jóvenes promesas y las grandes estrellas se beneficiarían de la recepción mediática de un torneo que cuenta con ofrecer su señal en más de 30 países, una ventana de difusión de la que actualmente no disponen. Tampoco hay que despreciar las posibles ofertas de patrocinio individual a jugadores por parte de empresas estadounidenses: la presencia en los medios de comunicación americanos supondría una oportunidad para llamar la atención de firmas interesadas en convertir a futbolistas mexicanos en embajadores de su marca.

Es importante recalcar que todas estas ventajas estarían al alcance de todos los equipos que participan en la Liga MX, y no solo de que los cuatro o cinco equipos que normalmente pueden disfrutar de una proyección internacional potente. Así, la oportunidad de crecimiento que la Leagues Cup supondría para equipos como Necaxa, Atlas, San Luis… es enorme, lo que a su vez redundaría en un mejor nivel general en la primera división mexicana, algo que beneficia al fútbol nacional en general. Teniendo en cuenta las críticas recibidas durante los últimos Clausura y Apertura a consecuencia de la falta de ritmo de competición y espectáculo, cualquier crecimiento deportivo supone un motivo de alegría para las hinchadas de los equipos.

Uno de los grandes reproches que hasta ahora se hacía a la Leagues Cup es que la falta de alicientes crematísticos llevó a que los participantes de la MLS no pusieran en juego a su escuadra titular, caso del partido del León contra Seattle. Ahora, tal y como se están negociando las reglas del juego, cada escuadra tendrá que presentar su mejor alineación y no al equipo alterno, ya que habrá un claro aliciente para los participantes. Dejará atrás su naturaleza de “torneo amistoso” para pasar a ser una competición en toda regla, con premios importantes, con lo que el nivel de exigencia será máximo y la participación de las estrellas, necesaria.

Aunque todavía falta mucho para el 2023, la expectación que ha creado el anuncio de esta nueva versión de la Leagues Cup es máxima. Un torneo regular en el que participen todos los equipos de la Liga MX y de la NSL, con una duración de un mes y todas las miradas del fútbol internacional puestas sobre la competición supone una gran noticia para el deporte. Se suma a esto que el mercado del fútbol en Estados Unidos está en un momento de máximo crecimiento, con lo que el potencial económico de la propuesta casi garantiza que el proyecto llegará a buen puerto. En resumen, los aficionados al fútbol mexicano y estadounidense (y al fútbol en general) están de enhorabuena: la Leagues Cup ha sentado las bases para convertirse en una competición de referencia a nivel internacional y, quién sabe, quizá también para abrir el camino a nuevas alianzas entre diferentes ligas nacionales. Un paso más hacia un espació deportivo global que dé todavía más lustre a este juego centenario.