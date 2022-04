Listos para correr

Eduardo Solís

Diario de Chiapas

Sabedores de lo complejo que resulta esperar hasta el semáforo verde y que las actividades deben reanudarse de manera paulatina, la Asociación Chiapaneca de Mototiclismo decidió que, será el próximo 19 y 20 de septiembre cuando corra su tradicional “Clásico Independencia” evento que tendrá medidas especiales y que busca ser el retorno del Motocross a la actividad. De inicio, se pacto que esta competencia se realice sin público, pues ya los pilotos tienen sus espacios por separado y se revisará que en el arrancadero no tengan contacto; además, cuentan con su propia protección con el casco y los goggles que los mantendrían con bajo riesgo.

Así, la afición al deporte motor sobre dos ruedas deberá esperar para acompañar a los pilotos, que este mismo mes se presentarán en la pista La Bondad de la capital chiapaneca, para no dejar pasar el evento de mayor relevancia en sus respectivos calendarios, para Chiapas. “En la página de Facebook de la asociación vamos a subir el reglamento en donde se explica el protocolo de sanidad: todos tienen que estar con cubrebocas en sus ‘pits’; estos van a estar separados de 3 a 4 metros, con la excepción de los que vengan en equipos”, sentenció el comisionado de Motocross de la Achm, René Constantino, quien expuso que tendrán medidas disciplinarias para los pilotos que incumplan los lineamientos estipulados.

“Los pilotos que quieran participar tienen hasta el 18 de septiembre para hacerme llegar los formatos que yal es envíe. Ahí van especificados todos los pormenores para la carrera. Quienes no lo entreguen a tiempo no podrán participar; incluso, si llegan a la pista y no están inscritos, no los voy a dejar entrar”, indicó. Se aclaró que el procedimiento para registrarse ya lo tienen estipulado, será de manera interna y esperando la confirmación de quienes buscarán los puntos en una edición más de este evento, el Clásico Independencia, que promete emociones de vuelta a la pista.