Perdonaron mudanza atlantista

Agencias

Diario de Chiapas

El expropietario de los Potros de Hierro del Atlante, José Antonio García, señaló que la afición azulgrana si perdonó la mudanza del club a Cancún, la cual se dio a partir del Apertura 2007, justo en la temporada en la que consiguieron el tercer título de su historia.

García afirmó que en ese entonces los “Prietitos” tenían severos problemas económicos, por lo que la mudanza era prioridad; además, comentó que es muy latente el regreso del equipo a la capital mexicana, donde espera que sus seguidores se hagan presentes en el estadio.

“Sí perdona, la afición es muy noble la que quiere al equipo, y regresar a la Ciudad de México habría que ver cuál es la respuesta, que ojalá, yo tengo fe, es como después de tantos años que estuviste peleado con la novia, regresa la novia y el amor será más fuerte, ya para casarte”, declaró a ESPN.

Con respecto a este tema, cree que las razones para que Morelia pueda mudarse a Mazatlán no tienen nada que ver con el aspecto económico, ya que está respaldado por una de las empresas más importantes del país.

“Yo creo que Morelia, por la cosa económica, no creo que se esté mudando, será una cuestión política o totalmente diferente, realmente yo no lo sé, porque económicamente no tiene problemas Morelia; con 22 mil espectadores, con derechos de transmisión, con tantas cosas, con una empresa como es TV Azteca dices !Dios mío!, tienen un buen respaldo”, mencionó.

El exmandatario azulgrana consideró que el proyecto a futuro en tierras sinaloenses debe ser lo suficientemente atractivo para dejar a Morelia sin su escuadra.

“Creo que la persona que tomó la decisión o la que convenció al que tenía la última palabra (de Monarcas) le habrá presentado un proyecto que les convenía, es la única razón que yo tengo”, sentenció.