Quiere mantener el nivel

El defensa del América, Jorge Sánchez, afirmó que trabaja a tope para seguir en la mira del técnico argentino de la selección mexicana de futbol, Gerardo Martino, y así tener la posibilidad de ganarse un sitio para disputar una Copa del Mundo.

“Trabajo fuerte, pese a todo, para consolidarme, ganarme un puesto en selección nacional y lo más importante ir al Mundial, creo que si le echo los kilos, puedo estar ahí”, aseguró.

Reconoció, asimismo, que la exigencia de defender unos colores como los del América le obliga a ofrecer el cien por ciento en todos los aspectos y así mantenerse en un buen nivel.

“Mucha responsabilidad, ya lo he vivido, es un equipo grande donde tienes que estar a la medida. Debes entrenar y cuidarte al doble para rendir mejor”, declaró en una entrevista que publicó el cuadro de Coapa en su canal de videos.

Aceptó que todavía le ronda por la mente el error que cometió en el partido de vuelta de la final Torneo Apertura 2019 de la Liga MX y que le costó al América verse empatado en el marcador global ante Monterrey, que a la postre se coronó por la vía de los penales.

“Sé que son cosas que pasan y que uno no quiere, a veces uno quiere todo color de rosa, fue un momento muy difícil para mí que a veces me pasa por la cabeza, pero son cosas que pasan y no voy a dejar de equivocarme en el futbol”, admitió.

Y señaló que “son errores a los que todos nos arriesgamos y no queda de otra más que seguir trabajando, luchando, seguir creyendo en ti, no en los demás, solo en ti”.