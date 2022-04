Renato analiza

Agencias

Diario de Chiapas

El próximo lunes América regresa a los entrenamientos y lo hará con algunas dudas en el tema de movimientos de jugadores que todavía están a la espera de que se defina su futuro en los próximos días o semanas.

Uno de los casos más interesantes es el de Renato Ibarra, quien hasta el momento no sabe dónde jugará el próximo torneo; el ecuatoriano no será tomado en cuenta en el América debido a que los jerarcas azulcremas no lo quieren en el equipo tras el incidente de violencia doméstica que protagonizó, ante esta situación Renato sigue buscando un club donde seguir su carrera.

El Atlas tiene preferencia para renovar el préstamo del sudamericano, pero hasta el momento las negociaciones no han llegado a buen puerto, los Zorros buscan que Renato se mantenga en el equipo y que el América ayude con una parte de su sueldo como lo hicieron en la última temporada, sin embargo, las Águilas no han accedido a esta situación. El atacante no ha bajado en lo más mínimo sus pretensiones económicas y cada vez luce más lejana la posibilidad de que permanezca en la Perla Tapatía.

Otro punto en contra de Renato es que los rojinegros han incorporado a Julián Quiñones quien tiene características similares a Renato y puede jugar en varias posiciones de la zona de ataque; de momento Ibarra no ha reportado a la pretemporada del Atlas que inició esta semana y de no seguir con los Zorros tendrá que reportar con América para definir su situación y conseguir equipo para el próximo torneo.