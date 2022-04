Salazar brilla en Nacional de Ciclismo

Agencias

Diario de Chiapas

La ciclista sinaloense y seleccionada nacional Lizbeth Yareli Salazar Vázquez, cerró con broche de oro su participación en el Campeonato Nacional de Ciclismo de Pista 2020, que se realizó en Aguascalientes, bajo un estricto protocolo sanitario debido a la pandemia por covid-19, con cinco medallas áureas y un bronce; además confirmó su presencia en la prueba de ómnium de los Juegos Olímpicos de Tokio, reprogramados del 23 de julio al 8 de agosto del 2021.

Tras recuperarse satisfactoriamente de una cirugía de apéndice, a la que fue sometida en agosto y que la mermó de su nivel competitivo durante un tiempo, Salazar Vázquez regresó a las pistas en excelentes condiciones físicas, pues realizó su preparación con el objetivo de brillar en la justa nacional.

“Tenía dos meses entrenando pista, especificándome mucho en lo que me hace falta mejorar; tuvimos muchísimo tiempo para trabajar en esos errores y la verdad es que en el nacional yo creí que me iba a ir bien, pero no creí que me fuera tan bien, así que nos enfocamos mucho en eso, también rumbo a los Juegos Olímpicos, para perfeccionar cada detalle y aquí lo pusimos en práctica, todo salió muy bien y quiere decir que vamos por buen camino”, expresó la ciclista en entrevista con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

Salazar Vázquez, se proclamó campeona nacional en las pruebas de persecución individual, carrera por puntos, eliminación, madison y ómnium; además, se quedó con la medalla de bronce en la scratch, resultados que logró gracias a su intensa preparación y al equipo multidisciplinario que la rodea.

“Estos resultados se dan porque tengo un equipo multidisciplinario muy completo, con el apoyo de la Conade y de la Federación, que me están dando el respaldo día con día y aquí se ve reflejado cinco medallas de oro y un bronce”, mencionó la sinaloense.