Seleccionado

Eduardo Solís

Diario de Chiapas

No fue tarea sencilla, pues en su momento no dudó en respetar su honor y seguir sus valores, cuando una situación lo puso en una posición complicada. Bryan Herrera continúa hasta hoy su lucha contra una serie d injusticias que sucedieron en su contra por no ceder al sometimiento del dirigente de la ACHTKD.

Pero pasaron los años, Herrera Chanona volvió a figurar en el plano internacional, a pesar de las autoridades estatales y nacionales de esta disciplina y consiguió que su nombre volviera a los primeros planos de las formas (Poomsae), modalidad en la que fue el mejor exponente del Freestyle y que, ahora, se encarga de compartir en una relevante misión.

Bryan Herrera comenzó a transmitir su conocimiento, ha sido invitado a por lo menos tres estados a impartir seminarios de técnica en Freestyle y desde el año pasado enfocó sus esfuerzos en la Asociación de Taekwondo y Deporte Escolar de Chiapas, de donde ya pudo trabajar para sacar medallistas nacionales y el buen trabajo realizado, lo llevó a ser considerado como entrenador de poomsae de la Selección Nacional que competirá en octubre, en China, en el Mundial de Juegos Escolares.

“Es un honor para nosotros contar con gente que ha sido considerada a nivel nacional por su capacidad, como Bryan Herrera y que demuestra cada día que se puede mejorar. Para nosotros es bueno tenerlo y que trabaje con los chavos, porque es muy capaz y como muestra está su nombramiento por parte de FEMEDEES”, expuso Walter Abarca Cabrera, Presidente de la ATKDDECH.

De hecho, uno de los calificados a China en la modalidad de formas es el hermano menor de Bryan Herrera, de nombre Emmanuel, que sigue los pasos del que está considerado el mejor exponente del Freestyle en el estado y quizá del Sureste Mexicano en la actualidad.