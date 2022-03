Serena evitó gran fiasco

Agencias

Serena Williams bordeó el desastre en su primera aparición oficial posconfinamiento en el Top Seed Open de Lexington (Kentucky, EE UU). La estadounidense, primera favorita del torneo sobre pista dura que se juega sin público, tuvo que remontar un partido que se le había puesto feo ante su compatriota Bernarda Pera (25 años y 60ª del mundo), que ganó el primer y aguantó hasta el 4-4 en el segundo, para sucumbir al final por un marcador total de 4-6, 6-4 y 6-1. Williams, mejorada físicamente, evitó el fiasco ante una rival a la que nunca se había enfrentado con siete saques directos y un 78 por ciento de puntos ganados con primeros. Ahora, la ex número uno, de 38 años, se enfrentará el jueves a su hermana Venus en segunda ronda. La veterana de 40 pasó por encima de la bielorrusa Azarenka (6-3 y 6-2).

Konta sufrió palpitaciones

Por otro lado, la británica Johanna Konta, número 15 del mundo, tuvo que ser atendida por unas palpitaciones después de su derrota el lunes en la primera ronda, reveló la jugadora. Konta, tercera cabeza de serie, sufrió palpitaciones en su partido de primera ronda contra Marie Bouzkova. Visiblemente incómoda en la primera manga, se le vio midiendo su pulso regularmente y tuvo que recibir tratamiento después de su derrota por 6-4 y 6-4.

“Mi ritmo cardíaco aumenta sin razón alguna… No habíamos jugado un punto largo en ese momento (4-3 en el primer set) y no me sentía cansada. Y aun así no me quedaban fuerzas. No sabemos por qué sucede esto, es en situaciones estresantes, en situaciones no estresantes… En esos momentos, no puedo funcionar durante los primeros segundos”, explicó. Konta se retiró del Abierto de Palermo la semana pasada y reanudó la competición en Lexington después de una interrupción de cinco meses debido a la pandemia de coronavirus.

Coco Gauff se impone a Dolehide

Coco Gauff, el diamante en bruto del tenis femenino estadounidense, se presentó en Lexington con sus 16 y ese aplomo que le caracteriza pese a su juventud. La joven sensación del deporte de la raqueta no se puso nerviosa cuando su rival, su compatriota Caroline Dolehide (21 años y 31ª del mundo) se pudo por delante en el segundo set tras haber cedido en el duodécimo del primero en su intento de remontada. Gauff, que colocó ocho aces, venció por un doble 7-5 y se medirá este miércoles en segunda ronda a la potente bielorrusa Aryna Sabalenka, una prueba de fuego para Coco, que ya sabe lo que es ganar a una top. Lo hizo en Australia este mismo año cuando superó en la tercera ronda del Grand Slam a la japonesa Osaka (3ª).